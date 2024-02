Singapour, Thaïlande, Malaisie... Les touristes chinois de retour pour le Nouvel an lunaire

L'accès sans visa pour les touristes chinois dans les pays d'Asie du Sud-Est a stimulé le trafic...

Singapour , la Thaïlande et la Malaisie... Les touristes chinois ont beaucoup voyagé pendant les vacances du Nouvel an lunaire, et la fréquentation dans les trois pays a retrouvé ses niveaux d'avant Covid. Ces congés donnent traditionnellement lieu à la plus importante migration annuelle sur la planète, alors que des centaines de millions de personnes retournent dans leur ville natale en avion, par le train ou par la route pour des retrouvailles familiales.

L'accès sans visa pour les touristes chinois dans les pays d'Asie du Sud-Est a stimulé le trafic, qui a nettement repris depuis que Pékin a levé début 2023 les restrictions strictes liées au COVID, qui avaient pratiquement fermé les frontières chinoises pendant trois ans. "Malgré les vents contraires macroéconomiques, nous pensons que les citoyens chinois sont toujours disposés à dépenser pour des expériences liées aux voyages... nous pensons que les dépenses liées aux voyages pourraient continuer à dépasser la consommation intérieure globale", a déclaré HSBC dans une note de recherche.

Les réservations bondissent

Les réservations combinées à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie ont bondi de plus de 30% entre le 10 et le 17 février par rapport à 2019, selon l'opérateur de sites de voyage Trip.com, les visiteurs chinois à Hong Kong, Macao, au Japon et en Corée du Sud augmentant également. Les vacances en 2024 ont duré huit jours, soit un jour de plus que les vacances du Nouvel An lunaire en 2019.

Reflétant l'augmentation des dispenses de visa, les réservations d'hôtels à Bangkok ont triplé sur la période du 10 au 13 février d'une année sur l'autre, tandis que celles à Singapour ont été multipliées par neuf, selon la plateforme de voyage LY.com.

Come back en Thaïlande

Les dépenses combinées à Singapour, en Thaïlande et en Malaisie sur la plateforme de paiement mobile chinoise Alipay ont augmenté de 7,5% entre le 9 et le 12 février par rapport aux niveaux de 2019 et ont été multipliées par près de 7 par rapport à l'année dernière, a déclaré Alipay. Cependant, les dépenses de consommation globales n'ont retrouvé que 82% de leur niveau d'il y a quatre ans, a indiqué la société.

Les données de l'Autorité du tourisme de Thaïlande évaluent le nombre d'arrivées de touristes chinois pendant les vacances à près de 244.000, dépassant les prévisions et plus de six fois supérieur à celui de 2023. Les dépenses s'élevaient à environ 8,6 milliards de bahts (239 millions de dollars) contre 1,3 milliard de bahts en 2023.