Singapour devient l'économie la plus libre au monde, selon un classement

Hong Kong perd sa première place pour la première fois depuis 53 ans, sous le poids de la politique plus stricte de Pékin.

(Boursier.com) — Singapour a détrôné Hong Kong pour devenir l'économie la plus libre du monde, selon un rapport publié par le groupe de réflexion canadien Fraser Institute. Pour la première fois depuis le lancement de l'Indice de ce Think tank en 1970, Hong Kong n'est plus à la première place, et pourrait même continuer à perdre du terrain.

Parmi les 45 critères mesurés pour cet indice : la facilité du commerce international, la liberté d'entrer sur les marchés et d'y être compétitif, ainsi que la réglementation commerciale, ou la sécurité des personnes et de la propriété privée, entre autres.

Davantage de barrières

Hong Kong a notamment été pénalisé par de nouvelles barrières réglementaires imposées par la Chine, par l'augmentation du coût des affaires et par les limites imposées à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère, expliquent les auteurs de ce rapport. En parallèle, l'ingérence militaire accrue, conjuguée à l'érosion de la confiance dans l'indépendance judiciaire et l'impartialité des tribunaux de Hong Kong, ont beaucoup pesé.

"Grâce à l'amélioration de la taille de son gouvernement et de ses composantes réglementaires, le score global de Singapour a augmenté de 0,06 point pour prendre la première place", indique le rapport. Voici le classement des 10 premiers pays :