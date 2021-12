Sia Partners et Finastra invitent les étudiants à imaginer les services financiers de demain

Le concours Finance & Innovation for Good encourage les étudiants à développer des projets en faveur de la finance durable...

(Boursier.com) — Finastra et Sia Partners encouragent les étudiants à relever les défis de la finance durable dans le cadre du concours Finance & Innovation for Good, qui s'achèvera en mai 2022. Cette initiative est menée avec le soutien de Google Cloud, HSBC Continental Europe, Pépite France et Manaos qui accompagneront les étudiants pour les aider à mener à bien leurs projets, de l'idéation au développement...

Les vainqueurs seront récompensés par trois prix de 7.000 euros, 5.000 euros et 3.000 euros, ainsi que six prix spéciaux d'une valeur de 1.000 euros, offerts par les partenaires. Les projets seront sélectionnés selon leur degré d'aboutissement, leur viabilité financière et leur capacité de rupture et d'innovation. En outre, les projets distingués pourront potentiellement être intégrés par les entreprises partenaires.

Thomas Rocafull, Directeur Associé, chez SIA Partners, a déclaré : "Nous pensons que la création d'un environnement propice à l'innovation ne peut pas se limiter aux entreprises et doit s'étendre à l'éducation. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'il est important de donner la parole aux étudiants sur l'avenir de la finance et de les faire bénéficier de l'expertise d'acteurs financiers tels que Finastra. Nous sommes fiers d'organiser ce concours et avons hâte de découvrir les projets aboutis."

Défi actuel

La finance durable n'est plus une vision futuriste mais un défi actuel à relever dès à présent. Ainsi, Finance & Innovation for Good offre l'opportunité aux étudiants d'imaginer la banque de demain et de développer des services financiers d'avenir. Les participants pourront accéder à des ressources matérielles, notamment à la plateforme de développement ouverte FusionFabric.cloud de Finastra, et bénéficier d'un suivi hebdomadaire avec une centaine de coachs issus de secteurs variés.

Chirine Ben Zaied, Head of Innovation chez Finastra, ajoute : "Soutenir ce programme est une évidence pour Finastra car il s'inscrit parfaitement dans nos engagements Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en faveur d'une finance collaborative. L'impact sur la société et l'environnement est un critère de plus en plus déterminant dans le choix d'un métier et ce concours montre aux étudiants que l'innovation financière peut être au service des personnes et de la planète. Nous sommes impatients de travailler aux côtés des partenaires pour inspirer de nouvelles idées aux étudiants et contribuer à façonner une finance toujours plus durable et responsable."

Le concours est ouvert à tous les étudiant(es) ou jeunes diplômé(es) depuis moins de deux ans, en individuel ou en équipe de trois personnes maximum...