Shrinkflation : quelles sont les marques qui réduisent les quantités et augmentent les prix ?

Des sacs de croquettes Pedigree, des chips Lay's, des couches Pampers... 'BFMTV' a dévoilé une liste de produits commercialisés dans les grandes surfaces qui sont particulièrement touchés par la "shrinkflation".

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement a récemment affiché sa volonté de lutter contre la "shrinkflation" - un néologisme construit à partir du verbe anglais "shrink" signifiant "rétrécir" et désignant une pratique bien connue des industriels de l'agroalimentaire - certains géants de l'industrie alimentaire ont déjà été pointés du doigt pour avoir réduit la quantité de leurs produits dans les emballages sans pour autant réduire les prix.

Ce mardi, 'BFMTV' a dévoilé une liste de produits commercialisés dans les grandes surfaces qui sont particulièrement touchés par ce procédé. Parmi eux, le sac de croquettes Pedigree Vitalité Adultes volaille ou boeuf, qui est passé de 16,67 euros à 24,90 euros, malgré une réduction de la quantité contenue (de 10 à 7 kg). Cela équivaut à un prix au kilo de 3,56 euros, en hausse par rapport à l'ancien prix de 1,67 euro (+113,17%).

La boîte de pommes rissolées de la marque Findus figure également dans la liste, passant de 2,24 euros à 3,27 euros alors que le conditionnement a été réduit de 0,6 à 0,59 kg, soit un prix au kilo de 6,26 euros, contre 3,73 euros auparavant (+67,83%).

Des chips, des glaces, des couches...

D'autres produits sont également touchés par la "shrinkflation". On y retrouve des paquets de chips Lay's, des tortillas Doritos et des boissons Lipton du groupe américain PepsiCo, ainsi que des glaces Magnum et des crèmes glacées Carte d'Or d'Unilever. En ce qui concerne les produits d'hygiène, une quarantaine de références de la marque Pampers sont mentionnées dans cette liste.

Fin août, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, et la présidente du groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée, Mathilde Panot, ont tous deux soulevé la question de la "shrinkflation". "On garde le même 'package', il y a moins de contenu, et on vend au même prix, voire au prix supérieur", s'était indigné le locataire de Bercy sur 'France 2', citant la marque de fromage Kiri en exemple.

Proposition de loi déposée

"Nous lutterons contre ces pratiques trompeuses, contre ces pratiques abusives. Je saisirai le Conseil national de la consommation et il y aura l'obligation - là aussi légale - pour les industriels de faire figurer le changement de contenu lorsqu'il a baissé et que le prix reste le même", avait-il assuré.

De son côté, la cheffe de file des députés insoumis avait annoncé son intention de déposer une proposition de loi visant à réglementer cette pratique commerciale. Selon cette proposition, il serait considéré comme trompeur, et donc interdit, de "réduire la quantité" d'un produit "pour un prix équivalent ou supérieur sans clairement en informer le consommateur".