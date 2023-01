'Shrinkflation' : quand les fabricants réduisent les quantités sans baisser les prix

Une enquête menée par la Répression des fraudes a révélé des anomalies entre le poids réel et le poids affiché des produits dans 11% des commerces visités et dans 7 des 31 usines contrôlées.

(Boursier.com) — En septembre dernier, Foodwatch avait alerté sur des premiers cas de "shrinkflation". Cette pratique, bien connue des industriels de l'agroalimentaire, qui consiste à diminuer la quantité d'un produit sans en changer le prix ou sans en informer les consommateurs, faisait l'objet de nombreuses plaintes de consommateurs, d'après une étude de l'ONG de défense des consommateurs. Elle épinglait notamment six exemples de produits qui avaient subi "une réduction de taille incognito" depuis 2019...

Saisie par le gouvernement en septembre pour mener l'enquête, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a confirmé certains fabricants ont recours cette pratique, baptisée "inflation masque" ou "shrinkflation", néologisme construit à partir de termes anglais (du verbe "shrink" qui signifie "rétrécir"), comme l'a appris mercredi 'franceinfo' auprès du cabinet de la ministre déléguée au Commerce et à la consommation, Olivia Grégoire.

L'enquête ouverte en fin d'année 2022, menée dans des usines de conditionnement, a révélé des anomalies entre le poids réel et le poids affiché des produits dans 11% des commerces visités et dans 7 des 31 usines contrôlées. Des tablettes de chocolat, des yaourts, de la farine, du café, du sucre, des charcuteries, des pâtes, du lait, des frites, mais aussi des produits ménagers et d'hygiène sont concernés.

Une "négligence"

Alors que Foodwatch dénonçait une pratique faite "en catimini", Bercy parle de son côté d'une "négligence nuisant à la bonne information des consommateurs". La Répression des fraudes cite deux cas : d'un côté, lorsque le poids réduit est bien indiqué sur l'emballage, il n'est pas mentionnée comme une nouveauté et certains clients ne remarquent pas le changement de format ; de l'autre, lorsque le poids réduit n'est pas indiqué, les marques concernées expliquent ne pas avoir opéré ce changement en raison des coûts de modification des étiquettes ou des emballages.

"Derrière le constat partagé avec la ministre [Olivier Grégoire] sur la nécessaire amélioration de 'la transparence et l'information au consommateur', l'enquête ne répond malheureusement pas à la pratique malhonnête de la shrinkflation qui induit en erreur le consommateur", regrette l'ONG de défense des consommateurs...

Appel à "un renforcement des moyens"

Saluant l'initiative du gouvernement, qui souhaite permettre aux consommateurs de signaler en temps réel ces anomalies via le site SignalConso, Foodwatch a évoqué la nécessité d'"un renforcement des moyens".

"Il ne suffit pas de recueillir plus de signalements, il faut pouvoir y dédier toute l'attention nécessaire", a estimé l'ONG, qui alerte depuis plusieurs années "sur le manque de moyens accordés aux autorités pour mener des contrôles réguliers et lutter efficacement contre certaines pratiques opaques et douteuses de l'industrie agroalimentaire".