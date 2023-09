Shrinkflation : McDonald's a-t-il réduit la taille d'un de ses burgers sans avoir diminué le prix ?

De nombreux internautes ont exprimé leur colère après avoir remarqué que la taille du "Big Tasty" a été réduite, tout en restant au même prix...

(Boursier.com) — Des soupçons pèsent sur McDonald's... Alors que certains géants de l'industrie alimentaire ont déjà été pointés du doigt en France pour avoir réduit la quantité de leurs produits dans les emballages sans pour autant réduire les prix, la célèbre chaîne de restauration rapide américaine est à son tour accusée d'adopter cette méthode pour un de ses produits.

Comme l'a révélé 'Le Figaro', qui a recueilli les témoignages de nombreux internautes sur X (anciennement Twitter), cette modification concerne principalement le Big Tasty, qui est désormais disponible en version "deux viandes", avec une teneur calorique plus élevée et un prix supérieur à celui du célèbre burger.

Cela a entraîné une réduction de la valeur calorique du burger traditionnel, et par conséquent de sa taille, qui est passée de 868 à 663 calories, tandis que les prix n'ont pas diminué dans toutes les enseignes du groupe. Les internautes ont ainsi accusé McDonald's de s'adonner au "shrinkflation", un néologisme construit à partir du verbe anglais "shrink" signifiant "rétrécir" et désignant une technique qui consiste à réduire la taille des produits sans pour autant en baisser le prix.

Les restaurants franchisés fixent les prix

"C'est quoi ce changement de taille du Big Tasty chez Mcdo ???", s'est interrogé un utilisateur de X. "Sous prétexte que maintenant on peut avoir un double Big Tasty, ça se permet de réduire la taille du sandwich sans en bouger le prix ! Et surtout sans communiquer de manière claire et visible", a fait remarquer un client sur le réseau social. "Il a réduit de moitié... C'est pas un Big Tasty ça, même le Deluxe est plus gros ! UFC-Que Choisir, je sais pas pourquoi je vous @ mais quand même !", s'est énervé un autre internaute.

"Dans la version du Big Tasty avec une seule viande, il est proposé, en moyenne, à un prix plus accessible au consommateur", s'est toutefois justifié McDonald's. "Nous avons recommandé aux restaurants de réduire le prix, l'écrasante majorité l'a fait. Peut-être que certains n'ont, à la marge, pas suivi ces recommandations", a souligné la chaîne de restauration rapide au 'Figaro', rappelant que ce sont les restaurants franchisés qui fixent les prix. Il semble donc que dans certains établissements, le prix du Big Tasty n'ait pas été ajusté de manière proportionnelle à la réduction de la taille du produit.

Vers "une disposition qui obligera les industriels à faire figurer de manière très visible la réduction"

Sur 'franceinfo' la semaine dernière, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est insurgé contre les entreprises agroalimentaires qui continuent à adopter cette méthode. "C'est une arnaque, c'est scandaleux !", a dénoncé le locataire de Bercy. Si cette pratique "a toujours existé", elle "se multiplie et nous ne sommes pas là pour remplir les poches des géants industriels, nous sommes là pour permettre aux Français de vivre décemment et de pouvoir se payer ce dont ils ont besoin, notamment en termes de produits alimentaires", a souligné le ministre.

"On ne peut pas tromper sur la marchandise", a rappelé Bruno Le Maire. "Il y aura un disposition qui obligera les industriels à faire figurer de manière très visible la réduction de contenu quand ils gardent le même packaging", a-t-il ainsi annoncé, avant d'avertir : "Cela ne doit pas être marqué en taille minuscule que personne ne peut voir".