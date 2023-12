Shrinkflation : les supermarchés bientôt obligés de signaler les produits concernés ?

Le gouvernement planche sur le sujet et vient de notifier un projet d'arrêté auprès de la Commission européenne.

(Boursier.com) — Le gouvernement français veut mettre le paquet contre les pratiques de "shrinkflation" et va s'appuyer sur la Commission européenne. Selon les informations de BFM Business, l'exécutif vient de notifier un projet d'arrêté à Bruxelles pour informer les consommateurs d'éventuelles réductions de poids opérées sur les produits.

La "shrinkflation", néologisme construit à partir du verbe anglais "shrink" signifiant "rétrécir", est une pratique des industriels qui consiste à réduire le format d'un produit alimentaire mais sans en baisser le prix, et pire parfois, en l'augmentant. "C'est une arnaque, c'est scandaleux !", avait dénoncé au mois de novembre le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur 'franceinfo'.

Si cette pratique "a toujours existé", elle "se multiplie et nous ne sommes pas là pour remplir les poches des géants industriels", avait-il poursuivi. Bruno Le Maire avait alors promis une interdiction de cette pratique "début 2024" pour laisser "le temps de le notifier à la Commission européenne". D'après les informations de BFM, "ce sont les distributeurs, et non les industriels, qui auront la charge d'ajouter ces mentions sur les produits concernés, si l'arrêté est validé par Bruxelles".

Dans les magasins de plus de 400 m2

Concrètement, le consommateur qui achète un paquet de pâtes devra pouvoir lire : "la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au a augmenté de x % ou x euros". Cette mention devra être inscrite "de façon visible et lisible" c'est-à-dire avec des caractères de la "même taille que celle utilisée pour l'indication du prix du produit".

Le vrac ne sera pas concerné, et cette obligation ne devrait s'appliquer que dans les magasins dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés (donc essentiellement les hyper et supermarchés).

Les manquements "seront passibles d'une amende administrative dont le montant pourra atteindre 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale", selon le texte que BFM a pu consulter.