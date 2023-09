Shrinkflation : "C'est une arnaque, c'est scandaleux", s'insurge Bruno Le Maire

"Il y aura une dispositif qui obligera les industriels à faire figurer de manière très visible la réduction de contenu quand ils gardent le même packaging", a prévenu le ministre de l'Economie.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement a récemment affiché sa volonté de lutter contre la "shrinkflation", une pratique bien connue des industriels de l'agroalimentaire qui consiste à réduire la quantité de leurs produits dans les emballages sans pour autant réduire les prix, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est insurgé ce jeudi contre les entreprises agroalimentaires qui continuent à adopter cette méthode.

"C'est une arnaque, c'est scandaleux !", a dénoncé le locataire de Bercy sur 'franceinfo', avant d'expliquer : "En gros, vous en avez moins et vous payez plus cher, que ce soit sur des chips, des céréales, des jus d'orange...". "Je trouve ça totalement révoltant", a-t-il insisté.

Si cette pratique "a toujours existé", elle "se multiplie et nous ne sommes pas là pour remplir les poches des géants industriels, nous sommes là pour permettre aux Français de vivre décemment et de pouvoir se payer ce dont ils ont besoin, notamment en termes de produits alimentaires", a souligné le ministre.

Un texte de loi est prévu pour "début octobre"

"Chacun a compris que ma détermination à faire plier ceux qui ne respectent pas les règles, à éviter les marges excessives et à faire en sorte que l'inflation baisse plus rapidement, est totale", a prévenu Bruno Le Maire, précisant qu'un texte de loi est prévu pour "début octobre", encadrant les négociations commerciales entre distributeurs et industriels.

"On ne peut pas tromper sur la marchandise", a rappelé le ministre de l'Economie. "Il y aura une dispositif qui obligera les industriels à faire figurer de manière très visible la réduction de contenu quand ils gardent le même packaging", a-t-il ainsi annoncé, avant d'avertir : "Cela ne doit pas être marqué en taille minuscule que personne ne peut voir".

Une liste de produits dévoilée

Mardi, 'BFMTV' a dévoilé une liste de produits commercialisés dans les grandes surfaces qui sont particulièrement touchés par ce procédé. Parmi eux, le sac de croquettes Pedigree Vitalité Adultes volaille ou boeuf, qui est passé de 16,67 euros à 24,90 euros, malgré une réduction de la quantité contenue (de 10 à 7 kg). Cela équivaut à un prix au kilo de 3,56 euros, en hausse par rapport à l'ancien prix de 1,67 euro (+113,17%).

D'autres produits sont également touchés par la "shrinkflation", comme la boîte de pommes rissolées de la marque Findus, passant de 2,24 euros à 3,27 euros alors que le conditionnement a été réduit de 0,6 à 0,59 kg, soit un prix au kilo de 6,26 euros, contre 3,73 euros auparavant (+67,83%). On y retrouve aussi des paquets de chips Lay's, des tortillas Doritos et des boissons Lipton du groupe américain PepsiCo, ainsi que des glaces Magnum et des crèmes glacées Carte d'Or d'Unilever. En ce qui concerne les produits d'hygiène, une quarantaine de références de la marque Pampers sont mentionnées dans cette liste...