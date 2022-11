Shocking : le prix du "breakfast" anglais s'envole !

Le prix moyen d'un petit-déjeuner anglais complet a bondi de 19,5% sur un an

(Boursier.com) — L 'inflation a continué d'accélérer en Grande-Bretagne en octobre pour atteindre 11,1% sur un an, un chiffre plus élevé qu'attendu, au plus haut depuis... 1984 ! De quoi réduire nettement les achats alimentaires et provoquer des difficultés pour de nombreuses familles.

L'indice mensuel du petit-déjeuner de Bloomberg montre que le coût des ingrédients de base pour concocter le premier repas de la journée a bondi de 19,5% sur un an. L'enveloppe nécessaire pour acheter ces ingrédients (pour une famille) est passée à 32,98 livres sterling (39,23 euros) contre 28,42 £ un an plus tôt.

Ainsi, le prix du lait s'est envolé de 51% et celui du beurre de 31% ! L'indice reprend les données de l'office national des statistiques (ONS), l'équivalent de l'Insee, qui mesure les prix des ces ingrédients typiques du "breakfast" anglais : saucisse, bacon, oeufs, pain, beurre, tomates, champignons, lait, thé et café.

Prix contestés

Pourtant, certains exploitants de supermarchés contestent que les prix aient augmenté de façon aussi spectaculaire. Sainsbury, le deuxième plus grand distributeur au Royaume-Uni, a fait était de hausses limitées à seulement un chiffre, en basant son calcul sur chaque produit vendu dans ses rayons. "Nous pensons qu'il est important d'examiner l'éventail complet des produits que les clients peuvent acheter, pas une gamme sélective", modère son directeur général Simon Roberts.

Alors que l'économie britannique est déjà entrée en récession, les perspectives sont toujours plus sombres pour les consommateurs. De quoi mettre une pression supplémentaire sur le Premier ministre Rishi Sunak et sur la Banque d'Angleterre.