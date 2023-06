Shein : une association dénonce les dérives, avec 7.200 nouveaux modèles par jour

La quantité de modèles proposés et la fréquence de renouvellement de ces modèles sont des vecteurs importants de consommation, estime l'ONG Les Amis de la Terre.

(Boursier.com) — Des prix dérisoires et une rotation extrêmement rapide de leurs modèles... L'ultra fast-fashion fait des dégâts, et plus particulièrement le géant chinois Shein, sur lequel l'ONG Les Amis de la Terre s'est penchée. Elle a analysé pendant un mois l'activité de la marque, qui propose en moyenne 900 fois plus de produits qu'une enseigne française traditionnelle.

Lancé en 2008, Shein dépasse désormais Zara et H&M en valorisation boursière et vient de lever 2 milliards de dollars en 2023. L'an dernier, l'enseigne a enregistré une croissance de 100% de son chiffre d'affaires, atteignant 30 milliards de dollars.

D'après le décompte des Amis de la Terre, Shein a ajouté sur son site plus de 7.200 nouveaux modèles de vêtements par jour en moyenne en mai 2023, atteignant parfois 10.800 nouveaux modèles dans la journée. Cela représente au minimum 1 million de vêtements produits, soit entre 15.000 et 20.000 tonnes de CO2 émises chaque jour. "Malgré une opacité quant aux quantités de vêtements produits et mis en marché, une telle fréquence de renouvellement des modèles ne peut qu'impliquer des impacts environnementaux et sociaux désastreux", dénonce l'ONG. Elle a calculé que 15.000 à 20.000 tonnes de CO2 sont émises chaque jour pour la seule production des nouveaux modèles.

Des prix très bas

Les prix, très bas, sont une des clés du succès. "En France aujourd'hui, 70% des volumes d'achat de vêtements concernent l'entrée de gamme à un prix moyen de 8,20 euros, fourchette dans laquelle Shein s'insère avec un prix de vente moyen estimé à 7,50 euros18. Renouvellement permanent et prix bas constituent donc un pré-requis nécessaire à l'écoulement de tels volumes de production", estiment Les Amis de la Terre.

Mais si l'ONG épingle le géant chinois, elle estime que les enseignes de fast-fashion disposant de magasins physiques - tels H&M, Zara, Uniqlo, Primark ou encore l'enseigne française Naumy - ont également leur part de responsabilité. Sans oublier les enseignes dites "pure player" comme Boohoo, Fashion Nova, Pretty Little Things ou encore Cider. "En sanctionner une au profit des autres ne saurait résoudre le problème", peut-on lire dans un communiqué.

Interdiction de l'utra fast-fashion

L'ONG demande l'interdiction du modèle d'ultra fast-fashion reposant sur la mise en marché de plusieurs milliers de nouveaux produits par jour à des prix dérisoires, mais aussi le plafonnement annuel des mises en marché, associé à un objectif de réduction progressif de ces dernières, en cohérence avec les objectifs de l'Accord de Paris.