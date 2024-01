Shein poursuivi par Uniqlo pour contrefaçon

La marque japonaise accuse le géant chinois de la fast fashion d'avoir copié l'un de ses produits emblématiques, un mini-sac rond à bandoulière.

(Boursier.com) — Ce n'est pas la première fois que Shein est accusé de contrefaçon... Le géant japonais du prêt-à-porter Fast Retailing a annoncé ce mardi que sa marque de vêtements Uniqlo a déposé une plainte au Japon contre l'entreprise chinoise de l'ultra fast fashion, affirmant qu'elle a copié l'un de ses produits emblématiques, à savoir un mini-sac rond à bandoulière.

Une plainte a été déposée le 28 décembre dernier au tribunal de district de Tokyo contre Roadget Business, Fashion Choice et Shein Japan, a indiqué dans un communiqué la société japonaise, qui demande alors "l'arrêt immédiat des ventes des produits d'imitation et une indemnisation pour les dommages subis".

Le mini-sac rond se vend 1.500 yens (environ 10 euros) au Japon, selon le site web d'Uniqlo. A noter que Fast Retailing, le leader de la vente de vêtements au Japon, compte davantage de magasins Uniqlo en Chine que sur son marché domestique.

Shein régulièrement accusé de copier d'autres marques

Fondé en 2008 en Chine et désormais basé à Singapour, Shein est régulièrement accusé de copier d'autres marques. En juillet dernier, le groupe d'habillement suédois H&M indiquait poursuivre en justice le mastodonte chinois de la fast fashion, l'accusant d'avoir volé les designs de nombreuses de ses créations.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications comparant les vêtements de la marque chinoise à ceux de la griffe espagnole Zara foisonnent, avec des internautes accusant la première de plagiat envers la seconde. Sur TikTok notamment, le hashtag #zaradupe (copie de Zara) a explosé les compteurs en termes de vues.

Shein, qui nourrit des ambitions de cotation à la Bourse de New York après avoir solidement pris pied sur le marché mondial de la "fast fashion", suscite également de vives critiques de la part des défenseurs de l'environnement et des droits humains. Le géant chinois est confronté à des allégations de travail forcé, accusé de promouvoir la surconsommation, critiqué pour l'impact environnemental de ses produits et pointé du doigt pour son manque de transparence dans la production.