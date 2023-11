Shein : l'arrivée à Wall Street pour bientôt ?

Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse, selon plusieurs médias...

(Boursier.com) — L 'arrivée de Shein à Wall Street se précise... Le géant chinois de la "fast fashion" a déposé de façon confidentielle un projet d'introduction en Bourse aux États-Unis, selon plusieurs médias. Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse, et Shein, basée à Singapour, pourrait être cotée dans le courant de l'année 2024, selon les sources.

Shein doit encore déterminer sa valorisation, mais Bloomberg a rapporté début novembre que le groupe espérait lever jusqu'à 90 milliards de dollars, ce qui en ferait une des sociétés chinoises les plus importantes en terme de capitalisation cotée à New-York.

Acteur novateur

Difficile pour le moment de savoir si Shein a déposé un dossier auprès de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) en vue de son introduction en Bourse aux États-Unis, explique l'agence Reuters. Les entreprises chinoises doivent en effet obtenir l'autorisation de la CSRC avant de pouvoir se coter à l'étranger. "Comme il s'agit d'un acteur important et novateur dans le secteur de la vente au détail, Shein suscitera beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs", explique Neil Saunders, directeur général de GlobalData, cité par l'agence.

Connue pour ses vêtements peu coûteux, Shein expédie la majorité de ses produits directement de Chine à ses clients par avion dans des colis individuels, une stratégie qui lui a permis d'éviter l'accumulation d'invendus et d'échapper aux droits de douane américains. Lancé en 2008, Shein dépasse désormais Zara et H&M en valorisation boursière et vient de lever 2 milliards de dollars en 2023. L'an dernier, l'enseigne a enregistré une croissance de 100% de son chiffre d'affaires, atteignant 30 milliards de dollars.

Contexte en demi-teinte

Le projet de Shein s'inscrit dans un contexte boursier en demi-teinte, trois des quatre grandes dernières introductions en Bourse - celles du fabricant allemand de sandales Birkenstock, de l'application de livraison de produits alimentaires Instacart et du concepteur de puces Arm Holdings - ayant été mitigées.

"Il ne me semble pas qu'il s'agisse du moment le plus opportun pour une introduction en Bourse de Shein, mais si le groupe a besoin de capitaux, les marchés sont ouverts (...) et le sentiment des investisseurs est plus positif qu'il y a quelques semaines", commente Jason Benowitz, gérant de portefeuille senior chez CI Roosevelt.