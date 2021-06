SFR : les salariés appelés à la grève contre les suppressions de postes

Selon la CFDT, la CFTC et l'UNSa, la direction refuse "toujours de discuter du fond du projet, de la suppression de 20% des effectifs et ses effets sur les conditions de travail déjà fortement dégradées"...

(Boursier.com) — Après avoir claqué la porte des négociations sur les suppressions de postes prévues par le groupe Altice France la semaine dernière, l'intersyndicale (CFDT, CFTC, Unsa) de SFR a appelé tous "les salariés de la métropole et des territoires d'Outre-Mer à débrayer" ce jeudi afin de dénoncer l'absence de dialogue avec la direction.

"Depuis plus de 3 mois les organisations syndicales CFDT - CFTC - UNSa, regroupées en intersyndicale, tentent d'engager un dialogue loyal avec la direction. Malheureusement nos interlocuteurs refusent toujours de discuter du fond du projet, de la suppression de 20% des effectifs et ses effets sur les conditions de travail déjà fortement dégradées", expliquent les syndicats.

"Le groupe Altice doit répondre à l'appel de l'intersyndicale qui s'interroge sur la stratégie du groupe Altice et les motivations de ce plan de départs volontaires alors que les conditions de travail ne cessent de se dégrader", ont-ils encore dénoncé.

Jusqu'à 2.000 suppressions de postes

"Ce projet envisage la suppression de 1.568 postes chez SFR et de 404 postes supplémentaires dans les points de vente, soit un total de 1.972 suppressions sur l'ensemble du territoire", détaille l'intersyndicale, soulignant notamment que "dans la région Occitanie, c'est le site de Toulouse qui est concerné, avec 80 suppressions d'emplois".

"Ce chantier de démolition est d'autant plus choquant que SFR, loin d'avoir souffert de la crise sanitaire, en sort renforcé grâce à la mobilisation de tous ses salariés", estiment les organisations syndicales.

"Exclusivement sur la base du volontariat"

Lors de la présentation de ce plan baptisé "Transformation et ambitions 2025" en mars dernier, le groupe avait dit souhaiter que "cette proposition d'évolution se fasse exclusivement sur la base du volontariat et dans des conditions d'accompagnement particulièrement responsables". "Pour y parvenir des négociations sont engagées dès à présent avec les partenaires sociaux", avait-il assuré.

"La crise sanitaire a mis en exergue l'importance des réseaux télécoms, devenus vitaux pour tous les secteurs d'activité", avait expliqué le groupe, ajoutant que "cette digitalisation accélérée du quotidien implique une triple responsabilité pour Altice France-SFR : être en capacité d'investir massivement et durablement dans les infrastructures du pays, proposer des réseaux et services robustes, innovants et de qualité aux Français et offrir des perspectives de développement à ses collaborateurs".