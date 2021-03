SFR lance la 5G à Paris !

SFR lance la 5G à Paris !









Après avoir lancé la 5G en France, et ouvert près de 300 communes à ce jour, SFR continue d'étendre sa couverture et annonce activer ce vendredi ses services 5G à Paris

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Après l'examen de la commission de concertation de téléphonie mobile, le groupe SFR lance ses services 5G à Paris dès demain vendredi 19 mars et couvrira alors 80% de la population intra-muros, en s'appuyant sur près de 80 sites autorisés.

Cette couverture continuera de s'étendre dès la fin mars, au fur et à mesure des validations des sites par cette commission. Ce lancement de la 5GSFR à Paris vient s'ajouter aux près de 300 communes françaises déjà ouvertes en 5G par SFR.

SFR, premier opérateur à ouvrir une ville française en 5G et à lancer la 5G en France pour le grand public et les entreprises, continue d'équiper ses sites et étend jour après jour ses services 5GSFR à de nouvelles villes. Comme annoncé après l'obtention des 80Mhz de fréquences qui confortent ses positions sur le marché, SFR propose ainsi une expérience optimale en 5G sur les nouvelles fréquences obtenues...

Force d'attraction

Grâce à cette ouverture en 5GSFR, Paris peut désormais répondre aux besoins capacitaires inhérents à sa densité de population, et à sa force d'attraction aussi bien économique que touristique. Particuliers et entreprises sont en mesure de profiter de la vitesse de la 5G sur la bande des 3,5GHz, et d'explorer les nouveaux usages permis par cette technologie.

Premier opérateur à lancer la 3G, la 4G, et la 5G en France, SFR poursuit sa stratégie de déploiement... Les installations dédiées à la 5G déployées dans les villes depuis l'obtention des fréquences 3.5 GHz, sont l'illustration de son agilité, de l'implication et de l'expertise des équipes techniques, et de sa volonté d'investir dans les réseaux du futur pour proposer aux abonnés SFR le meilleur de la technologie.

Pour Grégory Rabuel, Directeur général de SFR, "En proposant la 5G dès ce vendredi aux parisiennes et parisiens, SFR a montré d'une part sa volonté de respecter le temps du débat citoyen, et d'autre part sa capacité à déployer son réseau 5G, dans le respect de la charte adoptée par le Conseil de Paris, sur une bande de fréquences qui va permettre d'accéder à des débits élevés, à des services innovants et des offres généreuses".

Des forfaits 5G plus rapides

Cette ouverture de la 5GSFR à Paris, permet dès ce vendredi aux parisiennes et parisiens de profiter des offres 5G de SFR qui font prendre tout leur sens aux performances de la 5G en alliant vitesse, générosité de la data et services innovants. La 5G c'est plus de débit (jusqu'à dix fois plus rapide que la 4G), plus de réactivité grâce à une latence réduite, et plus de connectivité avec des performances optimales, même en cas de sur-fréquentation (stades, festivals etc.)

Les abonnés bénéficient ainsi de forfaits dont les enveloppes data sont calibrées pour répondre confortablement aux usages permis par les fréquences 5G grâce aux bénéfices capacitaires de cette technologie.

Tous les clients de SFR à Paris, peuvent, dès ce vendredi, profiter des capacités, des débits, et de la richesse des offres 5G de SFR, en boutiques, au 10.23, sur SFR.fr, ou via l'appli SFR & Moi disponible sur Google Play & App Store.

"SFR offre parallèlement le choix à ses abonnés de sélectionner des services innovants telle l'App SFR Gaming, qui embarque plus de 300 jeux et offre une expérience semblable à une console de salon, en mobilité, ou encore l'App SFR 5G Xpérience, qui permet d'être immergé au coeur des événements, à travers des angles de vues qui les positionnent au coeur d'un stade ou d'une émission" précise encore le groupe...

Une gamme complète de "Forfaits sécurisés 5G" adaptés aux usages des entreprises

De la même manière, les entreprises parisiennes sont en mesure d'accéder à une gamme de 3 "Forfaits sécurisés 5G", pensés pour répondre aux spécificités de leurs usages.

"La 5G promet une transformation profonde à la fois des secteurs d'activité comme le transport, l'industrie ou la ville et des usages des collaborateurs au sein des entreprises. C'est par exemple la possibilité de profiter d'une expérience haute définition en visio conférence, d'utiliser instantanément des applications métiers hébergées dans le cloud, de pouvoir utiliser la réalité virtuelle ou augmentée sans contrainte, dans le cadre de la maintenance à distance, ou pour la formation notamment" commente le groupe télécoms.

Pour répondre à ces nouvelles attentes, SFR Business a lancé une gamme de 3 "Forfaits sécurisés 5G" :

Au-delà de ses performances en termes de vitesse et de connectivité, la gamme de forfaits 5G intègre nativement une solution de sécurité mobile. Par ailleurs, SFR Business adresse également les besoins spécifiques de l'Internet des Objets, avec la gamme IoT Connect qui s'enrichie de la connectivité 5G.

Des terminaux compatibles pour apprécier les performances de la 5G

Afin de pouvoir profiter pleinement des nouvelles offres, SFR propose d'ores et déjà une gamme complète de terminaux 5G disponibles en boutiques et sur SFR.fr.

SFR, qui depuis 2003 encourage le recyclage des anciens mobiles dans les boutiques SFR, facilite l'équipement des Français en mobile 5G grâce au renouvellement de mobile à prix préférentiel, à des modes de financement, ou encore au dispositif de reprise à prix garanti...

SFR poursuit ses investissements en 4G et Fibre pour assurer la couverture numérique du pays

L'investissement de SFR dans la 5G va de pair avec le déploiement massif de la 4G et de la Fibre pour répondre chaque jour, sur tout le territoire, et pour tous, aux besoins croissants de connectivité des Français.

Tous les mois, ce sont des centaines de nouvelles antennes 4G qui sont mises en service et des centaines de milliers de logements qui sont rendus raccordables à la Fibre par les équipes de SFR qui se mobilisent sur le terrain.

SFR investit près de 2,5 milliards d'euros chaque année dans ses infrastructures Très Haut Débit fixe et mobile pour répondre aux attentes de ses clients et à l'augmentation des besoins en capacité.

Une politique d'engagement forte pour favoriser l'inclusion numérique face à la crise

"Depuis le début de la crise sanitaire, la mobilisation de SFR pour accompagner les Français et leur garantir un accès de qualité aux services numériques a été forte. Cette mobilisation s'accompagne aujourd'hui encore d'une politique d'engagement sans précédent, initiée depuis un an, et qui se poursuit depuis, pour permettre à toutes les personnes encore exclues du numérique de bénéficier d'une connexion ou d'outils qui la favorise... Ainsi et dans ce contexte de déploiement des réseaux Fibre, 4G et 5G, SFR continue de travailler à l'inclusion numérique des populations les plus fragiles via la formation et la fourniture de dizaines de milliers de smartphones, box 4G, recharges prépayées et Go de data" conclut SFR.