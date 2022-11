Seule une entreprise de 'supply chain' sur trois dispose du personnel adéquat !

Selon le rapport Körber Supply Chain Benchmarking 2022, le recrutement et la fidélisation du personnel figurent parmi les principaux défis de la supply chain...

Selon ce rapport Körber Supply Chain Benchmarking 2022, le recrutement et la fidélisation du personnel figurent parmi les principaux défis de la supply chain aujourd'hui. Cette étude révèle que seuls 37% des professionnels de la supply chain disposent d'un nombre suffisant d'employés, et plus d'un sur trois renouvelle chaque année au moins 50% de son personnel d'entrepôt...

Plus d'un professionnel de la supply chain sur trois renouvelle chaque année au moins la moitié de son personnel d'entrepôt. Pour répondre à cette situation, les entreprises doivent repenser la façon dont elles engagent les employés sur le long terme. Elles doivent créer un lieu de travail plus accueillant. Elles doivent également redéfinir la façon dont elles forment les employés temporaires pendant les pics saisonniers afin de les rendre plus performants. Enfin, elles doivent réexaminer leur conformité avec des directives de santé et de sécurité en constante évolution. C'est une tâche ardue, mais les logiciels et les technologies de la supply chain peuvent les aider. Les entreprises peuvent les utiliser pour créer une expérience plus attrayante et plus sûre pour leurs employés , affirme Chad Collins, CEO Software chez Körber Business Area Supply Chain.

Quatre niveaux de maturité

Le rapport Körber Supply Chain Benchmarking 2022 détaille l'état du secteur des supply chains... Les entreprises participantes ont été classées en quatre niveaux de maturité (leaders, confirmés, en développement, et débutants). Selon ce rapport, face à un marché du travail de plus en plus problématique, les entreprises de la catégorie leaders ont développé certaines stratégies. 65% des entreprises se heurtent de plein fouet à cette situation sans véritable solution.

Les entreprises leaders vont, quant à elles, au-delà des leviers traditionnels du recrutement et de la fidélisation et mettent davantage l'accent sur la santé et la sécurité des employés. Pour attirer et retenir leur personnel, la grande majorité de ces entreprises investissent dans la sécurité, la gamification et l'ergonomie sur le lieu de travail...

Dans un marché du travail de plus en plus tendu, l'engagement du personnel est essentiel pour attirer et retenir les employés. En équipant la force de travail de bons outils et de la bonne technologie, tels que la gamification, l'intelligence artificielle et les systèmes de voice picking , nous leur permettons de travailler aussi efficacement que possible. Nous résolvons ainsi directement les difficultés liées à la main-d'oeuvre, telles que la nécessaire réduction du taux de chômage et du taux élevé de rotation du personnel , ajoute Sean Elliott, CTO Software chez Körber Business Area Supply Chain.

Question de satisfaction

Körber transforme les défis en opportunités et maîtrise la complexité de la supply chain grâce à sa vaste expertise et à toute une variété de technologies. Ses solutions, qui couvrent la gestion et le contrôle des entrepôts, la robotique, le vocal et la simulation, permettent de résoudre les difficultés liées à la disponibilité de la main-d'oeuvre. Elles mettent l'accent sur les gains de productivité et améliorent la satisfaction et la fidélisation des employés...

L'enquête a été effectuée auprès de plus de 200 entreprises d'Amérique du Nord et d'Europe comptant au moins 500 employés. Cette enquête s'inscrit dans le cadre d'une initiative de recherche plus vaste menée en coopération avec de grands analystes internationaux. Les résultats complets sont disponibles sur https://benchmarking.koerber-supplychain.com/fr/ . Le site propose également une auto-évaluation rapide qui donne aux visiteurs un premier aperçu du niveau de maturité de leurs propres opérations de supply chain.

