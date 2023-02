Services publics : pourquoi leur image se dégrade encore...

Seules la police, la gendarmerie et la Sécurité sociale ne sont pas touchées par ce désamour.

(Boursier.com) — Rien ne va plus entre les Français et leurs services publics, notamment la santé et l'éducation... Les bonnes opinions sont retombées en 2022 à 46%, après avoir progressé chaque année depuis 2018, montre la dernière édition du baromètre réalisé par Kantar pour l'Institut Paul Delouvrier et que dévoilent "Les Echos". La chute est de 6 points en seulement un an !

"Il y a un coup d'arrêt, voire un recul marqué de quasiment l'ensemble des services publics, on est sur un moment de bascule", alerte Guillaume Caline, directeur enjeux publics et opinion chez Kantar Public, interrogé par 'Les Echos'.

Plongeon

L'Education nationale et la santé publique sont en première ligne. Seules 39% des personnes interrogées affirment une "bonne opinion" de l'école, soit un plongeon de 12 points en un an. La chute est sévère aussi pour la santé (-11 points), la part de Français satisfaits passant sous la barre des 50% et retrouvant "un niveau similaire à celui enregistré avant la crise sanitaire".

Le niveau moyen de satisfaction des Français sur ces deux thèmes-clé s'est fortement dégradé, au point de revenir à son plus bas niveau depuis la création du baromètre il y a vingt-trois ans. Seuls 76% des usagers sont satisfaits de la santé publique et 66% de l'Education nationale.

Toujours d'après ce baromètre, le service public du logement et celui de la justice ne son pas épargnés par ce désamour et retrouvent leur niveau de 2015, à 76% et 57%. Seules la police, la gendarmerie et la Sécurité sociale ne perdent pas de terrain.

Les services ne répondent plus...

Le Défenseur des droits et l'Institut National de la Consommation ont publié la semaine dernière les résultats d'une étude sur la disponibilité et la qualité des réponses apportées aux usagers par les plateformes téléphoniques de quatre services publics : la Caisse d'allocations familiales (CAF), Pôle Emploi, l'Assurance Maladie et l'Assurance retraite (CARSAT). Sur les 1.500 appels passés dans le cadre de l'enquête, 40% n'ont pas abouti !