Services publics : 1 Français sur 2 prêt à payer plus d'impôts pour améliorer les prestations

Plus de 50% des Français souhaitent que les services publics s'améliorent "quitte à augmenter le niveau des prélèvements". Cette proportion n'avait jamais été atteinte, selon le baromètre annuel de l'institut Paul Delouvrier.

Crédit photo © iStock

(Boursier.com) — C'est du jamais vu... La préférence des Français pour une amélioration des services publics plutôt qu'une baisse d'impôt a atteint un niveau record cette année, selon le baromètre annuel publié par l'institut Paul Delouvrier. Plus précisément, 53% des personnes sondées ont affirmé aujourd'hui préférer une progression des prestations fournies, "quitte à augmenter le niveau des prélèvements", soit 10 points de plus qu'en 2018.

"Depuis six ans cette préférence pour l'amélioration de la qualité des services publics n'a cessé de progresser à l'exception notable de l'an dernier : quelques semaines avant la crise des 'Gilets jaunes' notre baromètre avait enregistré un renversement de tendance en faveur d'une diminution des impôts", affirme l'institut dans un communiqué.

Pour autant, les Français pensent que des économies sont possibles dans la plupart des services publics, sans avoir d'impact sur la qualité de service. "Ce sentiment se renforce dans les domaines du logement et de la justice", précise le baromètre.

La santé publique en tête des priorités des Français

Selon l'étude, les Français se montrent également de plus en plus préoccupés pour la santé publique, qui se place en première position dans le classement des priorités en 2019, "alors que la contestation dans les hôpitaux publics dure depuis des mois", rappelle l'institut. Même si l'opinion des Français (49% de bonnes opinions) et la satisfaction des usagers (78%) restent à des niveaux assez élevés, elles se dégradent toutefois depuis une dizaine d'années

Parmi les autres priorités, l'emploi et la lutte contre le chômage (40%, -4 points), et l'éducation nationale (34%, -2 points) complètement le podium. L'environnement grimpe pour sa part à la quatrième place (31%, +5 points).

Les points à améliorer

Concernant les principales attentes pour l'amélioration des services publics, 58% des Français veulent plus de rapidité dans le traitement des dossiers et des réponses aux demandes. La simplicité de la transparence des démarches (42%) et la possibilité de joindre les services publics plus facilement et plus souvent (37%) sont également des points à améliorer.

A noter que parmi les services publics qui ont été passés en revue, la police et la gendarmerie recueillent le plus haut niveau de satisfaction des Français (65% de bonnes opinions). La fiscalité et la collecte des impôts (50%) gagnent 15 points cette année, notamment grâce à la mise en place du prélèvement à la source. En revanche, les services de l'emploi et de la lutte contre le chômage restent les domaines où les jugements à l'égard de l'Etat sont les plus critiques (seuls 34% des Français ont une bonne opinion).