Services à la personne : quel est le véritable état des lieux dans les régions en tension ?

(Boursier.com) — L 'attractivité des métiers des services à la personne est un enjeu national qui prend racine dans sa dimension régionale, avec notamment la crise sans précédent que traversent les EHPAD et les hôpitaux. Depuis août 2021, plus d'un million d'offres d'emploi ont été diffusées. Entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, le nombre d'offres d'emploi a progressé de 75%.

Dans ce contexte, les enjeux autour du "bien vieillir" et du soin à domicile se multiplient et la période reste tendue en termes de recrutement dans de nombreux secteurs (tourisme, hôtellerie, restauration) et toutes régions confondues.

Afin d'analyser la dynamique à l'échelle régionale de ce secteur stratégique et central dans économie, Aladom, plateforme dédiée aux services à domicile et à la personne, a réalisé en juillet 2022 une enquête auprès de 1.000 entreprises partenaires et de 600 particuliers en recherche d'emploi qui utilisent la plateforme.

L'objectif étant de proposer un état des lieux du recrutement en France et par région (métiers en tension, attractivité ...).

Vision d'ensemble : Comment se porte le recrutement dans ce secteur ?

Nous observons que le nombre de candidatures reçues par offre d'emploi a tendance à augmenter en province alors qu'il stagne, voire diminue en Ile-de-France. Il y a des difficultés à recruter dans toutes les régions : le nombre d'offres d'emploi progresse partout, mais le nombre de candidatures par a tendance à diminuer. Les principaux facteurs sont la concurrence d'autres secteurs et le manque d'attractivité des services à la personne lié en grande partie aux bas salaires" commenteGuillaume Thomas, Président, fondateur d'Aladom.

Les points clés à retenir :

3 régions se distinguent en termes d'annonces d'offres d'emploi :

Nouvelle-Aquitaine : +130 % d'offres publiées entre 2021 et 2022.

Occitanie : +114 % d'offres publiées entre 2021 et 2022.

Auvergne-Rhône-Alpes : +108 % d'offres publiées entre 2021 et 2022.

Services à domicile et à la personne : TOP 3 des régions qui recrutent / Les métiers en tension

Sans surprise, la région Ile-de-France occupe la 1ère place des régions qui recrutent le plus dans ce secteur avec 200.000 offres d'emploi au premier semestre 2022. A la suite, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine se hissent à la seconde et troisième place avec respectivement 112.000 et 70.761 offres...

Les professions qui recrutent le plus dans ces régions sont :

La garde d'enfant pour l'Ile-de-France ( 43,35% )

) Le ménage pour l'Auvergne-Rhône-Alpes (28,51%) et pour la Nouvelle-Aquitaine (33,18%).

Focus sur les retours des particuliers en recherche d'emploi

Ce baromètre s'intéresse également à la vision des personnes en recherche d'emploi. Parmi les 600 sondés en recherche d'emploi, les régions les moins plébiscitées sont :

Le Centre-Val-de-Loire ( 36% )

) L'Ile-de-France (32%).

Enfin, pour 36% des répondants, le salaire est la première raison pour laquelle ils seraient prêts à changer de secteur d'acteur d'activité suivi de la qualité de vie avec 24%.

Méthodologie : concernant les offres d'emploi, les données publiées par 1.000 entreprises qui recrutent sur tout le territoire ont été analysées. Pour les données sur les candidats, un questionnaire en ligne a été envoyé par mail auprès de personnes qui avaient candidaté lors des 3 derniers mois à des offres d'emploi, soit 24.000 personnes. Il y a eu 600 réponses...