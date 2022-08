Service-public.fr lance sa nouvelle version !

Le site officiel de l'administration française...

(Boursier.com) — Premier point d'entrée des Français en matière de renseignement administratif depuis 20 ans, Service-public.fr, qui a comptabilisé plus de 500 millions de visites en 2021, évolue et propose une nouvelle version, à l'ergonomie refondue, avec des fiches encore plus personnalisées et une approche par évènements de vie des usagers. Un projet de plusieurs mois, co-construit avec des usagers familiers ou non avec les démarches administratives en ligne...

Service-public.fr, des évolutions au service de la simplicité...

Pour aider les usagers à mieux s'orienter sur le site, trouver toute l'information administrative, la démarche ou les outils dont ils ont besoin, le site se présente désormais par l'entrée "événements de vie" ("je déménage", "je recherche un emploi", "j'achète un logement", "je prépare ma retraite", ...). Une autre entrée par "thématiques" reste possible...

Sur la page d'accueil sont également valorisées les démarches les plus utilisées par les Français et les fiches d'informations pratiques les plus lues. Les services, modèles de lettres et simulateurs sont accessibles et regroupés directement sur les fiches pratiques, permettant une recherche simplifiée par thématique, dans une logique d'efficacité et de facilité d'accès. La rubrique "Actualités" sera également maintenue et enrichie, de même que les contenus sur les réseaux sociaux...

En cas de nécessité, le site met en avant dès la page d'accueil la possibilité de rechercher une aide physique près de chez soi, comme le propose par exemple le réseau France Services.

Un parcours personnalisé...

Les fiches pratiques ont été révisées pour encore plus de clarté et une personnalisation accrue selon le profil de l'usager. Les réponses apparaissent rapidement et mettent en avant les étapes clés des différentes démarches, pour guider l'usager pas à pas. Les critères de la demande peuvent être modifiés à tout moment.

Les rédacteurs de Service-Public.fr ont affiné tout au long du projet chaque cas de figure afin que tous les usagers s'y retrouvent, dans le respect de la charte des grands principes rédactionnels du site : clarté, simplicité, inclusion.

Pour plus de lisibilité, l'onglet "association" a été intégré au site principal et fait désormais partie des composantes thématiques.

Le système de design de l'État, un repère pour les recherches

Le système de design de l'État permet d'avoir une expérience cohérente sur l'ensemble des sites de l'État, de façon à créer une continuité pour l'usager, quel que soit l'environnement numérique dans lequel il se trouve.

Service-Public.fr transforme l'ensemble de son site, aux codes de ce système de design. L'enjeu de ce changement est de permettre à l'ensemble des usagers une plus grande facilité de navigation grâce à des repères communs.

Le contact humain en première ligne...

Les équipes de Service-Public.fr ont organisé et animé des ateliers de travail avec des usagers de différents profils : seniors, usagers ayant des difficultés avec les démarches administratives, ou des problèmes de compréhension de la langue française, personnes en situation de précarité ou encore des aidants. Ces volontaires ont permis de construire le site, au travers de retours sur leurs difficultés, leurs besoins et leurs souhaits d'évolutions. Service-public.fr s'est construit sur cette nouvelle approche pour fonder un environnement plus simple et des parcours plus rapides.

Demandées par les usagers pour rendre le site plus "humain" et donner de la visibilité sur les personnes qui y travaillent au quotidien, des photos des équipes elles-mêmes seront publiées sur la page d'accueil du site. Le site propose par ailleurs toujours la possibilité de poser une question par messagerie et, sur un certain nombre de thématiques, un service de rappel téléphonique par un informateur spécialisé.

Accessibilité, priorité absolue !

Dans le respect de l'obligation d'être accessible de façon équivalente à tout citoyen, qu'il soit ou non en situation de handicap, Service-Public.fr vise un très haut niveau de conformité aux critères du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité - RGAA. Il est possible de naviguer avec un lecteur d'écran ou des pages braille, personnaliser l'affichage du site selon ses besoins (grossissement des caractères, modification des couleurs, etc.) et naviguer sans utiliser la souris, avec le clavier uniquement ou via un écran tactile.

Enfin, les pages de Service-Public.fr sont traduites automatiquement en anglais et également disponibles en audio grâce à la fonctionnalité "écouter la page".

L'ensemble du site a évolué pour faire des démarches administratives une action simple et rapide.

A propos de Service-Public.fr

Service-public.fr, ce sont 500 millions de visites en 2021, 6,6 millions de démarches en ligne réalisées directement sur le site, 9 millions de comptes personnels, 2,9 millions de consultation de sa situation électorale, 1,2 million d'abonnés à la lettre de Service-public et 144.300 abonnés aux réseaux sociaux...