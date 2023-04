Semaine des métiers du tourisme : plus de 1.300 évènements ont eu lieu pour valoriser la filière

Comment relancer l'attractivité du secteur qui génère 8% du PIB et alimente pas moins de 2 millions d'emplois directs et indirects.

(Boursier.com) — Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme s'est félicitée de la mobilisation des acteurs du tourisme à l'occasion de la première édition de la Semaine des métiers du tourisme, qui vient de se terminer et qui visait à changer le regard du grand public sur les formations et professions touristiques, à mieux faire connaître les débouchés du secteur et à renforcer l'attractivité de la filière auprès des jeunes et demandeurs d'emploi.

Cette Semaine des métiers du tourisme a été initiée pour accompagner la campagne de communication nationale lancée par le gouvernement en septembre 2022 dans le cadre du plan Destination France afin de pallier aux difficultés de recrutement et relancer l'attractivité de ce secteur qui génère 8% du PIB et pas moins de 2 millions d'emplois directs et indirects.

Au total, 1.339 événements ont été organisés à cette occasion la semaine dernière sur l'ensemble du territoire national pour lesquels plus de 80.000 visiteurs étaient attendus par les organisateurs (Service public de l'emploi, écoles, universités, entreprises, fédérations professionnelles, offices de tourisme, etc.).

Les acteurs du tourisme des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Ile-de-France se sont particulièrement mobilisés pour cette première édition, tout comme La Réunion qui a compté à elle-seule 62 évènements sur son territoire.

36% des évènements étaient des forums de métiers, donnant l'opportunité aux jeunes et demandeurs d'emplois de découvrir certaines professions et d'être mis en relation avec des potentiels recruteurs. Les entreprises sont également allées à la rencontre des étudiants au travers de visites et interventions en classe, qui constituaient près d'un quart des évènements.

Enfin, les animations représentaient 30% des manifestations organisées sur le territoire : portes ouvertes de monuments historiques, jeux d'immersion, visites d'entreprises...

L'avenir en marche

Ces portes ouvertes du tourisme à l'échelle nationale ont été l'occasion pour Olivia Grégoire d'ouvrir Bercy aux acteurs de la filière et aux jeunes. Ainsi, le 7 avril, Bercy a accueilli 500 collégiens, lycéens et étudiants afin de leur faire découvrir certains métiers et formations du tourisme...

Une trentaine d'exposants ont ainsi pu partager leur passion pour le tourisme, en présentant notamment leurs formations pour mener aux métiers du secteur ou en offrant au public des démonstrations et mises en situation concrètes qui ont permis aux jeunes de s'immerger, le temps d'une journée, dans le rôle d'un agent d'accueil, d'un guide conférencier ou encore d'une hôtesse de l'air. Le public a également pu s'essayer à l'art culinaire, sous la direction de Thierry Marx, chef étoilé et président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH).

Un espace était également dédié aux nombreuses opportunités d'emploi du secteur, en présence de conseillers et recruteurs...

Les partenaires de la Semaine des Métiers du Tourisme

La Semaine des métiers du tourisme est pilotée au niveau national par la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en association avec les ministères du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion ; de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ; de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; et de l'Intérieur et des Outre-mer. Elle mobilise également de nombreux partenaires institutionnels et professionnels, tels que l'Institut Français du Tourisme (IFT), Atout France, ADN Tourisme, Régions de France, Pôle Emploi, ainsi que les principales organisations professionnelles du secteur (notamment, l'UMIH et le GNI).

Olivia Grégoire a déclaré, "Cette première édition est un succès et je suis persuadée que les prochaines éditions le seront tout autant. S'il y a bien une chose à retenir c'est que nous avons des acteurs déterminés à faire connaitre leur job et surtout des jeunes qui s'y intéressent. J'espère surtout qu'elle a été l'occasion pour ces nombreux jeunes de découvrir de nouvelles formations, des métiers qu'ils méconnaissaient et de susciter des vocations chez eux parce que les métiers du tourisme c'est avant tout une histoire de passion. Le tourisme a besoin d'idées neuves, de jeunes esprits pleins d'imagination pour penser ses évolutions, tant au niveau local qu'à l'international, alors continuons de faire connaitre nos fabuleux métiers du tourisme."