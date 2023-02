Semaine de quatre jours : qu'en pensent les patrons français ?

Un projet-pilote mené au Royaume-Uni a montré qu'une majorité écrasante des entreprises qui avaient testé le dispositif voulaient continuer...

(Boursier.com) — La semaine de travail de quatre jours vient de gagner des points, après le succès de ce qui est présenté comme la plus vaste expérience menée dans le monde, avec le soutien de chercheurs de l'Université de Cambridge et du Boston College... Selon des résultats rendus publics mardi, 92% des entreprises qui ont testé ce dispositif dans le cadre d'un projet-pilote au Royaume-Uni ont décidé de continuer, face à un bilan sans fausse note : pas de baisse de productivité, mais des arrêts maladie en chute libre et des salariés et des patrons satisfaits.

En France, 43% des salariés seraient favorables à la semaine de quatre jours (mêmes horaires de travail pour le même salaire), selon une récente étude réalisée par Robert Half. Mais qu'en pensent les employeurs ? Le cabinet de recrutement, qui a interrogé 300 dirigeants français, affirme que les intéressés s'ouvrent de plus en plus à cette possibilité.

35% des patrons y sont opposés

Ainsi, dans le cadre de cette enquête menée en novembre 2022, 22% des employeurs déclaraient proposer la semaine de quatre jours à leurs employés (même nombre d'heures par semaine sur 4 jours, à salaire équivalent), et 35% envisageaient de la mettre en place au cours des douze mois à venir. En revanche, 35% s'y disaient encore opposés.

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 continuent de se faire puissamment ressentir sur le marché du travail : l'irruption du télétravail dans nos vie l'a bien montré, ce qui semblait encore inimaginable il y a quelques années, de l'ordre du fantasme, est désormais envisagé avec sérieux par les employeurs", analyse Dany El Jallad, Vice-President Strategic Accounts chez Robert Half France.