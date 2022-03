Selon une ONG, l'e-commerce non alimentaire a détruit 85.000 emplois en 10 ans

"Les plus petites entreprises (de 0 à 19 salariés) sont les premières victimes du développement du e-commerce avec une perte d'emplois en 2019 estimée à environ 7.600 employés", affirme l'ONG Les Amis de la Terre.

(Boursier.com) — "Au terme d'un quinquennat marqué par le soutien du gouvernement à l'expansion de la vente en ligne, le plus grand plan social de France risque encore de s'aggraver", ont prévenu Les Amis de la Terre, qui ont dévoilé ce mercredi un nouveau rapport sur les destructions d'emploi dues au e-commerce en France.

"Les conclusions sont sans appel. Le commerce non alimentaire subit des destructions d'emplois massives du fait du développement de la vente en ligne", affirme l'ONG, qui estime que le développement du commerce en ligne non alimentaire a détruit 3.800 emplois de plus dans le commerce en 2019.

Au total, "entre 2009 et 2019, l'expansion de la vente en ligne a ainsi provoqué la destruction nette d'environ 85.000 emplois, commerces de gros et de détail confondus. Le phénomène concerne tous les secteurs (sauf ceux de l'électronique et du matériel informatique)", poursuit l'association.

Les plus petites entreprises, les premières victimes

Les plus petites entreprises (de 0 à 19 salariés) sont les premières victimes du développement du e-commerce avec une perte d'emplois en 2019 estimée à environ 7.600 employés, détaille le rapport.

"Pour chaque emploi créé dans une entreprise de la vente en ligne de 50 salarié·es et plus, près de 2 ont été détruits dans les plus petites entreprises en 2019", souligne également l'ONG, qui s'est basée sur la méthodologie du cabinet Kavala Capital pour mettre à jour sa précédente étude portant sur la période allant de 2009 à 2018.

Si toutes les branches du commerce non alimentaire ont été impactées par la hausse de la consommation en ligne, le secteur de l'habillement reste la branche la plus touchée avec plus de 4.800 emplois détruits.

Les "dark stores" et épiceries en ligne inquiètent

Les Amis de la Terre affirment que l'étude fait "l'écho d'une situation précédant la crise sanitaire". "Depuis 2020, les faillites de grandes enseignes telles que Conforma, Naf Naf, André, la Halle, Camaieu, Célio, Orchestra, Comptoir des cotonniers, Gap, Printemps ont provoqué la fermeture de nombreux magasins" et "3.870 salarié·es de la vente de vêtements ont été licenciés en 2020 et des milliers d'autres en 2021", alertent-ils.

L'association s'inquiète par ailleurs de l'arrivée des épiceries en ligne et des "dark stores", qui ne sont ni plus ni moins que des supermarchés-entrepôts destinés exclusivement à la vente en ligne. Des destructions d'emplois colossales et encore invisibles sont à prévoir également dans le commerce alimentaire jusqu'alors relativement épargné [...] la vente en ligne s'installe dans ce secteur, par essence plus important, et pourrait alors considérablement aggraver la casse sociale que nous observons dans le commerce non alimentaire", dénonce-t-elle.