Selon une enquête ESG de BNP Paribas, les stratégies de transition bas-carbone des investisseurs institutionnels s'accélèrent...

66% des investisseurs estiment qu'ils doivent faire plus pour tenir compte de la perte de biodiversité ou d'autres objectifs environnementaux

(Boursier.com) — Une enquête menée par BNP Paribas auprès de 420 propriétaires et gestionnaires d'actifs, hedge funds et sociétés de capital-investissement montre que les investisseurs institutionnels mobilisent les capitaux vers des investissements ayant des impacts positifs mesurables en parallèle de leurs rendements financiers.

Bien que les contraintes liées aux données constituent le principal obstacle à l'intégration de l'ESG, en particulier pour faire face aux risques financiers liés au changement climatique, les investisseurs institutionnels incorporent davantage les critères ESG, notamment dans la gestion de leurs portefeuilles et dans leurs décisions d'investissement...

Net Zéro

En s'appuyant sur les trois éditions précédentes, l'Enquête ESG 2023 de BNP Paribas examine les progrès des investisseurs institutionnels sur la voie du développement durable à travers trois rapports, dont la publication sera échelonnée jusqu'à la fin de l'année. Le premier rapport (publié aujourd'hui) se concentre sur les données et le reporting ESG, tandis que le deuxième traitera des objectifs "net zéro", et le troisième étudiera l'intégration de l'expertise ESG dans les opérations.

Les principales conclusions de l'Enquête ESG 2023 de BNP Paribas sont les suivantes :

Les stratégies de transition bas-carbone s'accélèrent, malgré la pression exercée sur les engagements publics des investisseurs liés aux objectifs "net zéro" : 41% des répondants déclarent que l'engagement en faveur du "net zéro" est une priorité actuelle au sein de leur organisation , et 48% déclarent que ce sera le cas dans les deux prochaines années. En 2021, seuls 18% des investisseurs témoignaient d'un engagement en faveur du "net zéro", tandis que 33% envisageaient un tel engagement.

L'investissement à impact ( impact investing ) gagne en importance : avec 54% des répondants prévoyant d'y avoir recours au cours des deux prochaines années (contre 45% aujourd'hui), l'investissement à impact est en passe de devenir l'approche ESG la plus populaire au niveau mondial.

La qualité des données demeure le principal obstacle à l'investissement ESG : 71% des répondants déclarent que l'incohérence et l'insuffisance des données ESG constituent un obstacle important à l'adoption de l'ESG (+17 points de pourcentage par rapport à 2021). Pour surmonter ces difficultés en matière de données, 65% des répondants déclarent utiliser et comparer plusieurs sources de données, tandis que 37% d'entre eux appliquent leurs propres méthodes de recherche.

Les données sur la biodiversité accusent un retard par rapport aux données climatiques : 66% des investisseurs estiment qu'ils doivent faire plus pour tenir compte de la perte de biodiversité ou d'autres objectifs environnementaux , comme l'utilisation de l'eau, le recyclage des déchets et la protection des écosystèmes. Toutefois, les données sur la biodiversité en sont à leurs débuts.

L'actionnariat actif jouera un rôle clé : 45% des répondants déclarent que l'actionnariat actif sera un objectif ESG clé au cours des deux prochaines années . 76% considèrent le changement climatique et la décarbonisation comme des éléments prioritaires dans leurs votes, engagements et éventuelles réorientations d'investissements.

L'expertise ESG est intégrée dans les opérations liées aux investissements : 51% des répondants déclarent que leur organisation intègre l'expertise et les données ESG dans sa gestion de portefeuille et ses décisions d'investissement, l'APAC étant en tête (57%). 42% déclarent avoir également intégré l'expertise et les données ESG dans la gestion des risques, et 37% dans le contrôle des règles de conformité ESG.

Les risques réglementaires et de réputation constituent des facteurs moteurs : les répondants sont plus enclins à évaluer la matérialité financière des risques liés à la réglementation et à la réputation (60% contre 58%, respectivement), et moins enclins à évaluer celle de la perte de biodiversité (32%).

Du "pourquoi" au "comment"

Sophie Devillers, Head of Sustainable Finance, Securities Services, BNP Paribas, déclare : "Notre enquête la plus récente démontre que, depuis 2017, les investisseurs institutionnels sont passés de la question du "pourquoi" intégrer l'ESG à celle du "comment" de sa mise en oeuvre. Ils se confrontent désormais de plus en plus aux défis que constituent l'utilisation des données ESG, la réalisation de leurs objectifs "net zéro" et l'intégration de l'expertise ESG dans leurs opérations. Les deux prochaines années seront déterminantes pour la mise en oeuvre concrète de leurs stratégies ESG."

Delphine Queniart, Head of Sustainable Finance Client Engagement, Global Markets, BNP Paribas, indique : "Cette enquête montre que la finance durable gagne rapidement en maturité, avec une mobilisation des investisseurs dans toutes les régions du monde. Nous voyons des exemples éclairants d'investisseurs qui trouvent des moyens de faire face à la qualité limitée des données, de travailler avec d'autres acteurs et de tirer parti de nouvelles techniques de gestion des données, pour mettre en oeuvre de manière effective la durabilité dans leurs activités. À mesure que cette tendance se poursuivra, les investisseurs seront davantage en mesure de tirer parti des opportunités qui s'offrent à eux et d'utiliser leur influence pour orienter les capitaux vers des investissements ayant des impacts mesurables."

Marie-Gwenhaelle Geffroy, Global Head of ESG, Sustainability and Private Capital Practice, Financial Institutions Coverage, BNP Paribas, explique : "Les données ESG doivent aider les investisseurs à évaluer leurs portefeuilles, gérer les risques et prendre en compte l'impact actuel et historique des composantes ESG sur leur performance et leur stratégie. Il est plus important que jamais, si nous voulons transformer la durabilité en opportunité, que les données ESG soient intégrées dans les stratégies d'investissement."

L'enquête est basée sur des données recueillies entre avril et juillet 2023 auprès de 180 propriétaires d'actifs, 180 gestionnaires d'actifs et 60 hedge funds et sociétés de capital-investissement en Europe (50%), Asie-Pacifique (28,6%) et Amérique du Nord (21,4%), représentant un montant total d'actifs sous gestion estimé à 51.200 milliards de dollars américains. 64 =% des répondants avaient plus de 25 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion. Les résultats ont été comparés aux précédentes enquêtes ESG de BNP Paribas...