Selon une enquête BNP Paribas, l'intégration ESG gagne en maturité

Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs sont à différents stades de préparation vis-à-vis de l'objectif "zéro émission nette"

(Boursier.com) — Une enquête de BNP Paribas - conduite auprès de 356 investisseurs institutionnels, institutions officielles et gestionnaires d'actifs - montre que l'intégration ESG gagne en maturité. L'enquête met en évidence le nombre croissant d'investisseurs allouant plus de 75% de leur portefeuille à l'ESG et l'intégration grandissante du savoir-faire en matière d'ESG au sein des organisations. Cependant, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs sont à différents stades de préparation vis-à-vis de l'objectif "zéro émission nette".

Les principales conclusions de l'enquête sont les suivantes :

Un nombre accru d'investisseurs intègrent les facteurs ESG dans au moins 75% de leur portefeuille : 22% des sondés intègrent l'ESG dans au moins 75% de leurs portefeuilles. Dans l'enquête 2019 de BNP Paribas, aucun répondant n'envisageait que ce serait le cas en 2021. Malgré tout, 66% des investisseurs intègrent actuellement l'ESG dans moins de la moitié de leur portefeuille.

Florence Fontan, Head of Client Engagement chez BNP Paribas Securities Services, a déclaré : "L'industrie a fait de gros progrès en matière d'intégration ESG depuis notre première enquête en 2017. Les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d'actifs sont désormais plus susceptibles d'intégrer les facteurs ESG au sein de leur organisation et dans leurs prises de décision stratégiques. En outre, ils adoptent de plus en plus l'investissement thématique. Cela devrait permettre à l'industrie d'accélérer l'allocation d'actifs dans des stratégies ESG, à l'heure où les avertissements sur le changement climatique se font de plus en plus pressants."

Delphine Queniart, Global head of sustainable finance and solutions, Global Markets, chez BNP Paribas, a ajouté : "L'intégration croissante de l'ESG dans les classes d'actifs, et notamment les alternatifs, est très encourageante... Les asset owners en particulier intègrent de plus en plus les facteurs ESG et analysent leurs impacts. Cela devrait continuer à engendrer des changements positifs du point de vue du développement durable, comme augmenter les divulgations d'information ESG et inciter les entreprises à évoluer."

Les résultats de cette enquête se basent sur des données recueillies entre avril et mai 2021 auprès de 356 investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs, représentant un total d'actifs sous gestion estimé à 11.300 Milliards de dollars américains. 77% des répondants détenaient moins de 100 Milliards de dollars américains d'actifs sous gestion.

[1] L'identification et l'allocation de capitaux à des thèmes ou à des actifs liés à certains résultats environnementaux ou sociaux, tels que l'énergie propre, l'efficacité énergétique ou l'agriculture durable.