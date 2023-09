Selon la Fed, la tournée de Taylor Swift a stimulé l'économie américaine

"Il y a certainement un effet Taylor Swift sur les dépenses de consommation parce que les gens ont dépensé pour les concerts et les hôtels", a estimé le président de la Fed de New York, John Williams.

(Boursier.com) — Un "effet Taylor Swift" ? Alors que la star de la pop américaine poursuit sa tournée mondiale lancée en mars dernier, battant tous les records économiques, le président de la Fed de New York, John Williams, a confirmé jeudi que la chanteuse a apporté une contribution significative à l'économie américaine ces derniers mois.

"Il y a certainement un effet Taylor Swift sur les dépenses de consommation parce que les gens ont dépensé pour les concerts et les hôtels, et tout cela a été un phénomène énorme", a estimé lors d'une interview sur la chaîne 'Bloomberg TV', affirmant que dans l'ensemble, "la demande a été forte".

La Réserve fédérale américaine a constaté qu'"une partie de la rotation" des biens vers les services "dont nous parlions il y a un an se produit", a expliqué John Williams. "Les gens voyagent plus, vont au restaurant, vont à des spectacles, c'est sain, et nous constatons une très forte demande dans ces secteurs", a-t-il ajouté.

4,6 milliards de dollars d'activité économique générés

L'icône de la chanson américaine de 33 ans, connue pour ses titres "Love Story" ou "Shake it Off", a donné le coup d'envoi de sa nouvelle tournée mondiale, "The Eras Tour", au mois de mars dernier. Quelque 146 dates sont prévues, qui devraient rapporter plus d'un milliard de dollars.

This in! 🚨 Chicago occupied! Thanks Taylor Swift, ASCO Annual Meeting, James Beard Awards more. This isn't just post-pandemic-we had more rooms filled than ever in Chicago's history! pic.twitter.com/OqEGB3ZB2C — Choose Chicago (@ChooseChicago), via Twitter

Selon les données fournies par la société d'analyse QuestionPro, rapportées par le 'New York Times' en août, la tournée de Taylor Swift pourrait générer quelque 4,6 milliards de dollars d'activité économique rien qu'en Amérique du Nord, "en tenant compte à la fois la capacité des stades et les dépenses déclarées par les spectateurs pour des éléments tels que les billets, les produits dérivés et les frais de déplacement".

Record d'occupation des chambres d'hôtels à Chicago

Dans une note datant de juin dernier, la Réserve fédérale américaine, qui a relevé ses taux 11 fois pour faire ralentir l'inflation, avait déjà salué l'impact de Taylor Swift sur l'économie américaine, en évoquant le tourisme à Philadelphie, la plus grande ville de Pennsylvanie, qui stagnait depuis la pandémie de Covid-19. "Le mois de mai a été le plus fort pour les recettes hôtelières [...] en grande partie grâce à l'afflux de clients pour les concerts de Taylor Swift dans la ville", peut-on lire .

A Chicago, dans l'Etat de l'Illinois, la venue de la chanteuse début juin a également contribué à établir un record d'occupation des chambres d'hôtels. Le California Center for Jobs and the Economy, cité par 'CNN', estimait que les six dernières nuits de la tournée de Taylor Swift à Los Angeles devraient rapporter 320 millions de dollars à la ville.