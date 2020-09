Selon Bill Gates, les pays riches devraient surmonter l'épidémie de Covid-19 en 2021

"Au cours de l'année 2021, on pourra contenir la pandémie, et dans les pays riches en tout cas, on pourra complètement la surmonter", a estimé le fondateur de Microsoft...

(Boursier.com) — Un vaccin contre le Covid-19 disponible "au début de l'année prochaine" ? C'est ce que prédit Bill Gates, engagé dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus à travers sa Fondation Bill-et-Melinda-Gates.

"Au cours de l'année 2021, on pourra contenir la pandémie, et dans les pays riches en tout cas, on pourra complètement la surmonter", a ainsi affirmé le fondateur de Microsoft, interrogé sur 'RTL' ce mardi.

"Il existe un certain nombre de vaccins en cours de réalisation et certains d'entre eux se révéleront efficaces. C'est rare d'avoir les cinq grands laboratoires pharmaceutiques qui travaillent en même temps sur un même vaccin", a-t-il développé.

"Un vaccin pour tous"

Si le milliardaire américain se montre confiant sur l'arrivée prochaine d'un vaccin, il a toutefois exprimé ses inquiétudes concernant les pays en développement qui ne pourraient pas en bénéficier rapidement. "C'est une tragédie... Tout le monde se dépêche pour mettre en circulation des vaccins, mais on aurait pu être beaucoup mieux préparés", a-t-il également estimé.

"Il faut s'assurer que le vaccin soit traité comme un bien public mondial, pas seulement réservé aux plus riches", a ajouté Bill Gates, avant de rappeler qu'"Emmanuel Macron a dit que la France allait faire preuve de générosité face à la crise mondiale, il faut que ce soit fait à l'échelle de la planète".

"40 milliards de dollars suffisent"

Le fondateur de Microsoft indique également travailler avec "les usines" pour pouvoir assurer une production "à l'échelle mondiale" des futurs vaccins. "Les Etats-Unis n'ont pas encore réservé de sommes pour le vaccin mais le Congrès américain est toujours très généreux sur ces questions", a également expliqué Bill Gates.

Dans un entretien à 'L'Express' dévoilé ce mardi, il a également affirmé que "40 milliards de dollars suffisent pour vacciner la planète contre le Covid", précisant également que les dégâts les plus néfastes causés par le nouveau coronavirus pourront être effacés d'ici à 2022...