Selon AllianzGI, les versements de dividendes en Europe devraient progresser en 2024

(Boursier.com) — Les versements de dividendes pour le MSCI Europe ont une fois de plus atteint des niveaux record : selon les calculs d'Allianz Global Investors, les versements de dividendes des entreprises de l'indice d'actions européennes MSCI Europe ont totalisé environ 407 milliards d'euros en 2023.

Pour 2024, les paiements de dividendes devraient s'élever à environ 433 milliards d'euros. Cela correspond à une augmentation d'environ 6,5% par rapport à 2023. En 2025, les paiements de dividendes devraient même atteindre 460 milliards d'euros (+13% par rapport à 2023).

Jörg de Vries-Hippen, Responsable des investissements Equity Europe, a déclaré : "La récente augmentation des paiements de dividendes s'inscrit dans la continuité de la tendance à la hausse de ceux-ci, qui n'a été interrompue qu'en 2020 en raison du coronavirus. Les perspectives restent également positives : les paiements de dividendes devraient augmenter à la fois cette année et l'année prochaine".

Grant Cheng, gérant de portefeuille Dividends, ajoute : "Il existe toutefois de fortes différences au niveau sectoriel, ce qui plaide en faveur de la diversification et de la sélection lors des décisions d'investissement. Les versements de dividendes augmentent en particulier dans les secteurs de la finance et des produits de consommation non essentiels".

Le rendement du dividende suit également une tendance positive... Il représente le pourcentage de distribution par rapport au prix actuel de l'action. Pour les entreprises du MSCI Europe, il s'élevait à 3,47% à la fin de 2023 et pourrait atteindre 3,67% cette année. Les entreprises françaises incluses dans le MSCI ont enregistré un rendement du dividende de 3 % pour l'année écoulée - et 3,27% sont attendus pour 2024. Les entreprises norvégiennes restent en tête du classement européen malgré les baisses attendues : le rendement du dividende passe de 7,2% pour 2023 à 6,4% pour 2024.

Étude sur les dividendes d'Allianz Global Investors

L'étude Allianz Global Investors Dividend Study démontre l'importance de la distribution de dividendes pour le rendement total des investissements en actions en se basant sur les données passées... Au cours des 40 dernières années, près de 36% du rendement total annualisé des investissements en actions pour le MSCI Europe ont été générés par la contribution des dividendes à la performance. En Amérique du Nord (MSCI North America) et en Asie-Pacifique (MSCI Pacific), 22% et un peu moins de 41% de la performance globale sont respectivement attribuables aux dividendes.

Hans-Jörg Naumer, Responsable Global Capital Markets, Responsable de la recherche thématique et auteur de l'étude, commente : "Historiquement, les dividendes ont contribué de manière significative au rendement total des actions. Ils ont également évolué de manière plus régulière que les bénéfices des entreprises, ce qui permet de conclure que les entreprises maintiennent généralement leur politique de dividendes une fois qu'elle a été établie et ont tendance à augmenter les dividendes plutôt qu'à les réduire, même si les bénéfices des entreprises affichent une évolution plus faible. Les dividendes assurent donc la stabilité du portefeuille, en particulier en période de perturbations".

Performance globale

Dans un passé récent en Europe, les paiements de dividendes ont fortement contribué à la performance globale des actions. De 2019 à 2023, les paiements de dividendes (2,51%) ont représenté près de la moitié de la performance globale (5,13%). De 2014 à 2018, ils représentaient même la grande majorité, avec 2,75% de 2,96%.

Les cours des actions des entreprises qui versent des dividendes se sont également révélés moins volatils dans le passé que les actions des entreprises n'en versant pas... "La règle générale est la suivante : les bénéfices des entreprises fluctuent moins que les cours des actions, les dividendes fluctuent moins que les bénéfices des entreprises", conclut Hans-Jörg Naumer.

