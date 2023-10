Sécurité : plusieurs aéroports régionaux évacués après de nouvelles alertes à la bombe

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a affirmé son intention de déposer une plainte à chaque alerte à la bombe qui s'avère non fondée...

(Boursier.com) — Alors que plusieurs aéroports régionaux avaient été évacués mercredi après des alertes à la bombe, de nombreux autres ont également été touchés par des mesures similaires ce jeudi, provoquant la fermeture de certains accès, ainsi que plusieurs annulations et retards de vols. Comme le rapporte 'franceinfo', les aéroports de Montpellier (Hérault), Nantes (Loire-Atlantique), Lille (Nord), Bordeaux (Gironde) et Beauvais (Oise) ont été évacués ce jeudi matin après des alertes à la bombe.

"L'Aéroport de Lille est en cours d'évacuation suite à une alerte à la bombe. Les services de sécurité de l'Etat sont sur place", a alerté la direction de l'aéroport de Lille sur X (anciennement Twitter), annonçant par la suite la "fin de l'alerte" et la "réouverture progressive de l'aéroport".

Sur sa page Facebook, l'aéroport de Bordeaux a également indiqué qu'"une nouvelle alerte à la bombe" a contraint "l'évacuation de l'aéroport", avant de préciser en début d'après-midi : "L'aéroport rouvre aux passagers à l'instant. L'alerte est levée par les autorités. Le trafic aérien va reprendre progressivement".

15 aéroports déjà évacués mercredi

Mercredi, déjà 15 aéroports avaient été évacués et 130 vols avaient été annulés. Lille, Lyon (Bron), Toulouse, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Nice, Beauvais, Pau, Brest, Rennes, Carcassonne et Biarritz ont été perturbés par des menaces d'attentats ou des colis abandonnés. les deux principaux aéroports parisiens, Orly et Charles-de-Gaulle, ont toutefois été épargnés.

🔴 Les fausses alertes organisées sont dangereuses et inacceptables. > >Elles sont lourdement sanctionnées : jusqu'à 2 ans de prison et 30000 EUR d'amende. > >Chaque cas fait l'objet d'un dépôt de plainte par l'aéroport, comme je l'ai demandé à la @DGAC. La justice est saisie. https://t.co/JsmB7oF2ax

Le ministre des Transports, Clément Beaune, a affirmé son intention de déposer une plainte à chaque alerte à la bombe qui s'avère non fondée. "Nombreuses alertes à la bombe aujourd'hui dans nos aéroports, qui ont reçu des menaces identiques. Les alertes ont été levées. Merci à toutes les équipes mobilisées et aux passagers qui ont fait preuve d'un grand calme. Chacun doit rester vigilant, sans céder à la panique", a-t-il écrit sur X.

20% d'agents de sécurité supplémentaires à la SNCF

"Les fausses alertes organisées sont dangereuses et inacceptables. Elles sont lourdement sanctionnées : jusqu'à 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende. Chaque cas fait l'objet d'un dépôt de plainte par l'aéroport, comme je l'ai demandé à la DGAC. La justice est saisie", a également prévenu le ministre.

Le climat est également tendu dans les gares. Alors que la gare à Rennes (Ille-et-Vilaine) va été temporairement fermée mercredi soir en raison d'un colis suspect, entraînant une évacuation de deux heures, Clément Beaune a annoncé mercredi un renforcement de 20% des effectifs des agents de sécurité à la SNCF. Le nombre d'agents passera ainsi de 2.800 à 3.300 d'ici l'été 2024.