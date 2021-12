Sécurité informatique : Les "hackers éthiques" surchargés !

Le rapport annuel Hacker-Powered Security: Industry Insights souligne que le montant des primes versées aux hackers pour la détection de vulnérabilités critiques est en hausse

(Boursier.com) — HackerOne a dévoilé son rapport annuel qui indique que les "hackers éthiques" ont signalé plus de 66.000 vulnérabilités valides cette année, un chiffre en augmentation de 20% par rapport à 2020.

La sécurité collaborative est une pratique en forte croissance, soutenue notamment par une hausse très significative des campagnes de pentests (+264%). La pandémie a eu pour conséquence une accélération de la transformation numérique et de la migration vers le cloud, exposant les organisations à davantage de vulnérabilités alors que les surfaces d'attaque s'étendent et que les services continuent de s'externaliser...

Activité en hausse

Ce rapport annuel Hacker-Powered Security: Industry Insights nous apprend cette année que le montant des primes versées aux hackers pour la détection de vulnérabilités critiques est en hausse, les organisations priorisant les bugs à plus fort impact. Les entreprises sont également plus rapides que jamais dans la gestion et la remédiation des vulnérabilités, ces sujets devenant des enjeux commerciaux majeurs.

Le rapport révèle enfin le "Top 10" des vulnérabilités les plus signalées, permettant ainsi de comprendre comment hiérarchiser les efforts pour corriger les vulnérabilités et quelles sont les vulnérabilités à plus forte valeur...

Quelques conclusions majeures du rapport à retenir...