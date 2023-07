Secteur de la "tech" : le nombre de licenciements explose dans le monde

Plus de 218.000 employés ont déjà été remerciés par des entre prises telles que Microsoft, Meta, LinkedIn ou encore Alibaba depuis le début de l'année...

(Boursier.com) — Plus de 218.000 employés du secteur technologique ont été licenciés depuis le début de 2023 dans le monde, selon les données compilées par le site internet Layoffs. Ce nombre a été multiplié par plus de huit depuis la mi-janvier, selon son décompte.

Les données montrent que 2023 a facilement dépassé une année 2022 déjà compliquée : 860 entreprises technologiques se sont séparées au total de 218.115 personnes depuis le début de l'année. L'année dernière, le nombre d'entreprises concernées était plus important (1.024) mais le nombre d'employés beaucoup moins élevé (154.336).

Tous les géants sont concernés

Dernier en date cette semaine, le géant du logiciel Microsoft a annoncé de nouvelles suppressions en plus des 10.000 déjà annoncées plus tôt cette année. Ces coupes ciblent les employés du service client, du support et des ventes. Quelque 276 travailleurs de la région de Seattle perdront leur emploi, selon un dossier déposé auprès du département de la sécurité de l'emploi de l'État de Washington.

Le mois dernier, Niantic, la société qui a créé le très populaire jeu "Pokemon Go", avait annoncé 230 licenciements. A la fin du mois de juin, le 'Wall Street Journal' avait rapporté que l'application de trading Robinhood licenciait environ 7% de son personnel à temps plein, soit environ 150 personnes.

La liste est longue parmi les plus grandes entreprises américaines : Oracle, Spotify, Meta, Twitter, LinkedIn, Amazon, Electronic Arts, Google, Zoom Video, Dell, eBay, Paypal, IBM, DocuSign, ou encore Palantir ont annoncé leur décision de réduire leurs équipes depuis le début de l'année. Et en Chine, le géant du e-commerce Alibaba n'est pas épargné.