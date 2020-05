Second appel à projets pour la reconnaissance des maisons Sport-Santé

La première phase en septembre 2019 avait notamment permis le référencement de 138 Maisons Sport-Santé sur la quasi intégralité du territoire...

Alors que l'activité physique est, aujourd'hui et plus que jamais, un enjeu de santé publique pour les Français, le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de la Sante´ dans le cadre de la Stratégie nationale sport sante´ ont publié le cahier des charges du deuxième appel à projets qui permettra d'identifier de nouvelles structures et ainsi répondre à l'engagement présidentiel de création de 500 Maisons Sport-Santé d'ici 2022.

Accompagnement spécifique

Les Maisons Sport-Santé réunissent des professionnels de la santé et du sport et s'adressent notamment à des personnes en bonne santé qui souhaitent (re)prendre une activité physique et sportive avec un accompagnement spécifique, ainsi qu'à des personnes souffrant de maladies chroniques ou d'affection de longue durée nécessitant, sur prescription médicale, une activité physique adaptée, sécurisée et encadrée par des professionnels formés...

Ces espaces peuvent être des structures physiques intégrées au sein d'une association, d'un hôpital, d'un établissement sportif ou des plateformes digitales.

Le dépôt de candidatures à ce 2e appel à projets est ouvert du 2 mai jusqu'au 17 juillet 2020.

Cahier des charges

Le cahier des charges et un formulaire-type de candidature sont disponibles sur les sites du ministère des Sports et du ministère des Solidarités et de la Santé...

Il est possible de retrouver le dossier de presse comprenant la présentation du dispositif et la carte interactive des premières Maisons Sport-Santé certifiées en 2019 en suivant ce lien :

http://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/article/appel-a-projets-2020-maisons-sport-sante