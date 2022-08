Sécheresse : vers une pénurie de lait ?

La France se prépare à une nouvelle vague de chaleur cette semaine, avec de lourdes conséquences sur l'agriculture.

(Boursier.com) — La France se prépare à une quatrième vague de chaleur, alors qu'elle connaît une sécheresse historique, de nombreuses communes faisant notamment face à des pénuries d'eau potable. Les températures devraient atteindre 37oC dans le sud-ouest du pays dimanche, avant que la vague de chaleur ne gagne tout le territoire dès le début de la semaine prochaine.

La sécheresse qui touche actuellement la France, la plus sévère jamais enregistrée depuis le début des relevés en 1958, devrait s'aggraver et durer jusqu'au week-end du 15 août, selon Météo France. Dans ce contexte, la FNSEA alerte sur une possible "pénurie de lait dans les mois qui viennent".

Une #sécheresse inédite touche toute la France. Qu'il soit placé en vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise, retrouvez les restrictions qui s'appliquent à votre territoire pour économiser l'eau 👇

— Ministères Écologie Énergie Territoires (@Ecologie_Gouv), via Twitter

Manque de fourrages

"Je pense que dans les mois qui viennent, on va avoir une pénurie de lait en France. Pour faire du lait, il faut des fourrages, essentiellement de la luzerne et du maïs qui ont peu poussé cette année. Donc on risque de manquer de lait cet automne et cet hiver", a déclaré sur franceinfo Yannick Fialip, éleveur et président de la commission économique de la FNSEA.

Il a rappelé qu'il existe en France "un fonds des calamités qui aide les éleveurs à pouvoir avoir accès à des aides qui leur permettraient d'acheter des fourrages, financé à 50% par les éleveurs et à 50% par l'Etat. Il faut que l'on puisse l'activer dans bon nombre de départements pour donner de la trésorerie à des éleveurs".

Autre point important pour Yannick Fialip : "qu'il y ait une meilleure revalorisation des prix payés aux éleveurs. Le prix du lait en France est 20% inférieur au prix du lait payé aux autres producteurs européens, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas".

Chute de la production de maïs

Le ministère de l'agriculture estime que la production de maïs accusera une baisse de 18,5% sur un an et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) a prévenu que le manque de fourrage aurait des conséquences sur la production de lait dans les mois venir.

Le cabinet de la Première ministre Elizabeth Borne a mis en place vendredi une cellule interministérielle de crise afin de coordonner les mesures de sécurité civile nécessaires comme l'approvisionnement en eau des communes ou la livraison d'eau potable.