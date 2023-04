Sécheresse : les signaux d'alerte se multiplient en vue de la période estivale

Le BRGM, le service géologique national, tire à son tour le signal d'alarme...

(Boursier.com) — Les experts s'inquiètent au rythme des études qui se multiplient en prévisions de l'été 2023 : La France risque de connaître un nouvel épisode de sécheresse encore plus sévère qu'en 2022 en raison du niveau très bas des nappes d'eau souterraine, notamment dans le sud du pays, déclaré le BRGM, le service géologique national, qui tire à son tour le signal d'alarme.

L'inquiétude concernant l'accès à l'eau s'accentue alors que l'hiver a été très sec dans la plupart des pays européens. "La situation est inquiétante parce que c'est quasiment toute la France qui est touchée et on enchaîne plusieurs années sèches", a expliqué Violaine Bault, hydrogéologue au BRGM.

Le niveau des nappes d'eau souterraine est actuellement inférieur à ceux de 2022, et leur recharge est insuffisante dans la plupart des pays après un hiver exceptionnellement sec, a-t-elle précisé. Selon le BRGM, 75% des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas.

Restrictions attendues

De nombreuses régions françaises devront très probablement instaurer cet été des mesures de restrictions d'eau, notamment dans le centre et autour de Paris, a poursuivi Violaine Bault. Certaines nappes sont en particulier à leur niveau le plus bas jamais enregistré dans le Roussillon et dans le sud du Var.

Les cultures, notamment fruitières et viticoles, pourraient également être affectées par le manque d'eau dans le sud de la France. "L'humidité des sols, qui avait atteint des records bas début mars, a retrouvé des valeurs proches de la normale à l'échelle de la France suite au retour de la pluie sur une grande partie de l'Hexagone", a indiqué de son côté Météo France dans un rapport distinct. Les sols du sud-est de la France, déjà secs à la fin du mois de février, se sont toutefois encore asséchés dans le sud-est du pays, notamment dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales, a précisé Météo France.

Plan d'action

Sur la base d'une multiplication de rapports alarmants, Emmanuel Macron a présenté le mois dernier les grandes lignes d'un "plan eau", qui vise à économiser une ressource de plus en plus rare face aux risques de sécheresse. Plusieurs actions vont ainsi être mises en place...

Pour prévenir de nouvelles pénuries d'eau durant l'été, la mise en place d'ici le mois de mai d'un "écowatt de l'eau" est prévu pour mesurer la consommation par rapport aux ressources disponibles. Il sera copié sur le modèle du service Ecowatt, déjà mis en place pour l'électricité afin de gérer les tensions énergétiques l'hiver dernier.

"Il n'est pas impossible qu'on ait à nouveau des situations de grand stress cet été", a averti le chef de l'Etat, en rappelant qu'une dizaine de départements étaient déjà en alerte renforcée, après un été 2022 caniculaire marqué par de multiples feux de forêt et l'hiver le plus sec depuis 1959.

Une tarification progressive...

Emmanuel Macron a également annoncé une "tarification progressive" de l'eau. "Les premiers mètres cubes sont facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant, ça correspond à l'eau dont nous avons tous besoin... Au-delà d'un certain niveau, le prix sera plus élevé, c'est normal pour les consommations de confort", a-t-il expliqué... Le dispositif est expérimenté depuis 2017 dans certaines régions. "Ça ne veut pas dire que le prix de l'eau va augmenter. Il est d'ailleurs aujourd'hui dans la moyenne quand on regarde le prix de l'eau en France", a encore précisé Emmanuel Macron.

Economies d'eau

A l'horizon 2030, Emmanuel Macron a fixé l'objectif de "faire 10% d'économies d'eau dans tous les secteurs". Pour cela, il veut accélérer la sobriété, lutter contre les fuites et moderniser les réseaux, investir massivement dans la réutilisation des eaux usées, accompagner la transformation agricole et généraliser une tarification "progressive et responsabilisante".

Réutilisation des eaux usées

Sur la réutilisation des eaux usées, le président de la République a souhaité passer de 1% d'eau retraitée à 10% d'ici à 2030, alors que la France reste à la traîne dans ce domaine par rapport à ses voisins. Il souhaite "lancer 1.000 projets en cinq ans pour recycler et réutiliser l'eau" et "in fine, nous voulons réutiliser 300 millions de mètres cubes, soit trois piscines olympiques par commune ou encore 3.500 bouteilles d'eau par Français et par an".

"Pas de privatisation"

"Les nouvelles retenues devront être inscrites dans des projets de territoire concertés" et "conditionnées à des changements de pratique significatifs et individualisés, notamment des économies d'eau, la réduction des pesticides, des schémas de transition agricole", a poursuivi E. Macron.

