Sécheresse : alerte sur le Rhin

(Boursier.com) — Le Rhin devrait descendre bien en dessous d'une profondeur critique au cours du week-end, provoquant de nouvelles turbulences dans le transport d'énergie sur l'une des voies navigables les plus vitales d'Europe. Les niveaux d'eau à Kaub, un point clé à l'ouest de Francfort, devraient plonger à 33 centimètres d'ici le 15 août, selon les données fédérales allemandes. Sous la barre des 40 centimètres, la plupart des barges transportant des marchandises telles que le diesel ou le charbon sont incapables d'emprunter le fleuve.

Tous les ans, 300 millions de tonnes de marchandises passent par le Rhin et la cadence a beaucoup augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine. Le fleuve permet de faire transiter de nombreux produits (céréales, pâte à papier, machines et pièces, produits chimiques...) et il constitue la principale voie de transport de carburants de la région Amsterdam-Rotterdam-Anvers vers l'Allemagne et la Suisse. Cette situation pourrait perturber le commerce à hauteur de 400.000 barils de produits pétroliers par jour, selon Facts Global Energy.

Mauvais timing

La crise climatique aggrave les difficultés énergétiques de l'Europe : les contrats à terme pour l'électricité, le gaz naturel et le charbon ont récemment grimpé en flèche, la hausse des cours étant amplifiée par les tensions avec la Russie depuis le début du conflit en Ukraine, ce qui promet un hiver difficile. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que les effets d'un faible niveau d'eau pourraient durer jusqu'à la fin de cette année pour certains pays.

Pour le moment, de nombreuses entreprises qui expédient des cargaisons le long du Rhin ont pu faire face, mais cela pourrait changer si la sécheresse se prolonge. Grosskraftwerk Mannheim, qui exploite l'une des plus grandes centrales électriques au charbon du pays, a déclaré mercredi que ses stocks étaient suffisants pour continuer la production d'électricité pendant plusieurs semaines.

Le fabricant de produits chimiques BASF a noté pour sa part que les niveaux du fleuve limiteraient le trafic des barges, ajoutant que certains des navires transporteraient moins de marchandises. Une eau peu profonde oblige les barges à alléger leurs cargaisons, ce qui rend les expéditions non rentables pour certains transporteurs.

Des coûts plus élevés

Les coûts du fret sur le Rhin, pour une péniche de transport de liquides, ont grimpé à environ 110 euros par tonne, contre environ 20 euros en juin. Selon l'agence de notation Moody's, le faible niveau des eaux du Rhin va gonfler les coûts des entreprises chimiques, en particulier celles dont les installations de production se trouvent sur le Rhin supérieur, et pourrait entraîner des baisses de production.