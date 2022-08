Sécheresse : 25 à 35% des fruits et légumes perdus en France

Les prix risquent de monter encore plus, selon les producteurs...

(Boursier.com) — La sécheresse provoque de lourdes pertes du côté des producteurs de fruits et de légumes. "On a des dégâts sur les rendements. Pour l'instant, nous chiffrons ces pertes entre 25% et 35% de baisse", a déclaré mardi sur franceinfo Jacques Rouchaussé, le président de Légumes de France.

Interrogé sur une probable hausse des prix, qui sont déjà élevés, il répond que "notre produit est tributaire de la production. Si vous avez une grosse production, le cours est quasiment normal, si la production est basse, il va peut-être, je dis bien peut-être, y avoir une augmentation. Aujourd'hui, quand nous voyons la conjugaison des hausses de charges, la sécheresse, nous avons une accumulation qui fait que les producteurs se demandent s'ils vont continuer demain à produire ou non".

Souveraineté alimentaire

Jacques Rouchaussé plaide pour "une souveraineté alimentaire". "Si nous voulons une sécurité alimentaire, il faut vraiment que nous trouvions des moyens pour continuer à produire sur notre territoire. Quand on parle de sécurité alimentaire, il va falloir que les restrictions d'eau qui sont prises soient mieux adaptées aujourd'hui. Il faut être réaliste et pragmatique. Évidemment, pour les piscines, il ne faut pas les remplir. Cependant, il faut impérativement utiliser de l'eau pour continuer à produire pour notre souveraineté alimentaire", argumente-t-il.

Les producteurs plaident sans surprise pour des aides de l'Etat. "Depuis le début de l'année, nous avons subi toutes les hausses à cause de la guerre en Ukraine. Rajoutons à cela la sécheresse... Si demain, nous voulons encore avoir de la production française, il va falloir venir en aide aux producteurs", selon lui.