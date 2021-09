Sébastien Bazin, parrain de la première promotion d'Anticipations

Le président-directeur général du groupe Accor va parrainer la première promotion du programme d'immersion sur la prospective et la prise de décision stratégique à l'adresse de dirigeants et de cadres internationaux...

(Boursier.com) — Sébastien Bazin fait partie des 13 personnalités qui composent le comité d'orientation d'Anticipations, présidé par Jean-Christophe Fromantin, délégué général du Forum de l'Universel.

Le programme proposera, entre novembre 2021 et avril 2022, à une vingtaine de dirigeants et de cadres internationaux confirmés de capter les "signaux faibles" de croiser leurs analyses et d'élargir leur champ de vision, pour aider à la prise de décisions stratégiques.

Sélection en cours

Le comité sélectionne actuellement la vingtaine de participants de cette première promotion, tous impliqués dans des domaines stratégiques de développement de leurs entreprises ou administrations. Anticipations est organisé autour de quatre "explorations" : ontologie, technologie, modèles économique et géopolitique.

"Anticiper cela veut dire oser prendre des risques mais aussi faire germer des idées, proposer aux autres de construire le monde de demain, celui qui intégrera de nouvelles dimensions et donc faire évoluer les mentalités en conséquence. Favoriser l'esprit d'anticipation c'est favoriser un autre regard, c'est s'autoriser, et encourager les autres, à penser différemment" explique Sébastien BAZIN, PDG du groupe hôtelier Accor depuis 2013, après avoir dirigé la branche européenne du fonds d'investissement Colony Capital. Il est aussi membre du Conseil d'administration de General Electric depuis 2016.

Forum de l'Universel

"Anticipations" est une initiative du Forum de l'Universel, association créée à la suite de la candidature de la France à l'Exposition Universelle de 2025, qui a pour objectif d'interroger les valeurs universelles...