Scandale des eaux minérales : Foodwatch porte plainte contre Nestlé Waters et Sources Alma

"Personne, pas même une multinationale comme Nestlé, n'est au-dessus des lois", estime l'association de défense des consommateurs.

(Boursier.com) — Alors qu'un scandale a éclaté en début d'année en France sur des pratiques illicites de désinfections des eaux minérales effectuées par de grands groupes minéraliers, Foodwatch a annoncé ce mercredi porter plainte contre Nestlé Waters et le groupe Sources Alma, soupçonnés d'avoir traité illégalement leurs eaux en bouteille et de les avoir vendues sans en informer les consommateurs.

"C'est une fraude massive dont Nestlé Waters et le groupe Sources Alma, mais aussi l'Etat français devront répondre. foodwatch porte plainte ce mercredi 21 février au Tribunal judiciaire de Paris" à l'encontre de ces entreprises "qui ont traité illégalement leurs eaux en bouteille puis les ont vendues sans en informer les consommateurs et consommatrices", a indiqué l'ONG dans un communiqué, estimant que "personne, pas même une multinationale comme Nestlé, n'est au-dessus des lois".

L'association de défense des consommateurs dit également s'interroger sur "la complaisance de la France, mouillée dans cette affaire depuis plusieurs années, qui aurait dû alerter les autorités européennes et les autres Etats membres importateurs de ces eaux". Pour rappel, fin janvier, Nestlé Waters, leader mondial de l'eau minérale, a admis avoir délibérément utilisé, pendant plusieurs années, des techniques prohibées telles que les ultraviolets et les filtres à charbon sur certaines de ses marques d'eau au nom de la "sécurité alimentaire".

Un tiers des marques françaises concernées

La branche eau du groupe Nestlé avait informé les autorités sanitaires en 2021 du recours à ces techniques de filtration, utilisées pour faire face aux impacts du changement climatique et à l'augmentation du stress hydrique, lesquels ont altéré la composition minérale de ses eaux. Or, la réglementation, découlant d'une directive européenne, proscrit expressément toute désinfection des eaux minérales, lesquelles doivent conserver leur haute qualité microbiologique naturelle...

Une enquête du 'Le Monde' et la cellule d'investigation de 'Radio France' révélait également que le gouvernement avait demandé dès l'automne 2021 à l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), de mener une enquête administrative. Au total, 32 usines, y compris celles appartenant au groupe Nestlé, seront visitées lors de cette opération. Les conclusions du rapport sont alors remises en juillet 2022 au gouvernement dans la plus grande discrétion. Pour cause, "un tiers des eaux vendues en France ont ainsi subi des traitements non-conformes, dont la marque Cristaline la plus vendue, mais aussi Perrier, Vittel, Hépar et Contrex notamment", a souligné Foodwatch.

Neuf infractions

"Recourir à des systèmes de traitement de l'eau tels que des filtres à charbon ou des filtres UV, remplir les bouteilles avec de l'eau du robinet, dissimuler ces procédés aux yeux des contrôleurs, commercialiser des produits non-conformes, c'est tout simplement interdit", a dénoncé l'ONG.

"Entre pratiques commerciales déloyales, non-conformité, défaut d'étiquetage et manquement au devoir d'information", Foodwatch poursuit Nestlé Waters et Sources Alma pour neuf infractions pénales à la directive européenne sur les eaux minérales, au Code de la consommation et au Code de la santé publique...