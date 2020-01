Santé : les médicaments non-génériques sont désormais moins bien remboursés

Santé : les médicaments non-génériques sont désormais moins bien remboursés









L'objectif de cette mesure, mise en place par l'assurance maladie, est de faire économiser 100 millions d'euros à la Sécurité sociale.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les pharmaciens disposent désormais d'un argument supplémentaire pour convaincre les patients réticents aux médicaments génériques... Les personnes qui insistent pour avoir le médicament original ne seront remboursées que sur la base du médicament générique. La différence restera ainsi à leur charge. Cette décision, qui fait partie des mesures de la loi du financement de la Sécurité Sociale 2019, a pris effet le 1er janvier dernier.

"Les patients conserveront la possibilité de choisir le médicament non générique, mais, dans ce cas, ils seront remboursés sur la base du prix du générique le plus cher", a en effet indiqué la direction de la Sécurité sociale.

Ainsi, si un patient "tient absolument à prendre du Truvada, l'antirétroviral utilisé contre le sida, vendu 337,79 euros, il ne sera remboursé que sur la base de 167,56 euros, prix de vente de sa version générique, l'Emtricitabine, comme le précise 'Le Parisien'.

100 millions d'euros d'économies

Pour rappel, les pharmacies sont autorisées, depuis 1999, à substituer un médicament générique à celui prescrit, à condition que ce médicament soit dans le même groupe générique et que le médecin n'ait pas exclu cette possibilité par l'apposition de la mention manuscrite "non substituable" sur l'ordonnance.

L'objectif de cette mesure, mise en place par l'assurance maladie, est de réaliser ainsi des économies de l'ordre de 100 millions d'euros en année pleine, le coût des génériques étant beaucoup moins élevé que les originaux. "En moyenne, les génériques coûtent environ 40 % moins cher que leur 'princeps'", a en effet précisé la Sécurité sociale aux 'Echos'.

Des exceptions

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 indiquait que le taux de substitution générique/princeps dépassait actuellement 80% en France. "Cependant les mécanismes en faveur de la substitution montrent aujourd'hui un certain essoufflement pour assurer le plus haut niveau possible de substitution du princeps par le générique", peut-on lire.

A noter que la nouvelle réglementation prévoit tout de même des exceptions. Elles concernent notamment le Levothyrox, comme l'indique un arrêté daté du 12 novembre 2019. Deux autres exceptions sont également prévues : pour la prescription chez l'enfant de moins de 6 ans, "lorsqu'aucun médicament générique n'a une forme galénique adaptée" ; et pour les patients présentant une contre-indication démontrée à un excipient à effet notoire figurant dans les génériques disponibles, "lorsque le médicament de référence correspondant ne comporte pas cet excipient".