Santé : Gabriel Attal promet 32 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans

(Boursier.com) — Alors qu'il effectuait son quatrième déplacement depuis sa nomination mardi à Matignon, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé ce week-end un investissement supplémentaire de 32 milliards d'euros dans les cinq ans à venir pour le système de santé.

Accompagné de la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, dans le cadre d'un déplacement au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon Bourgogne, le chef du gouvernement, qui succède à Elisabeth Borne, a souligné que l'hôpital serait "évidemment en haut de la pile" des dossiers à traiter.

"Nous allons continuer à investir massivement pour l'hôpital et plus largement pour notre système de santé", a promis devant la presse Gabriel Attal. "Je le dis, notre hôpital et nos soignants, c'est un trésor national", a-t-il lancé.

"Un budget historique pour l'hôpital public"

"Dans les cinq ans qui viennent, c'est 32 milliards d'euros supplémentaires qui seront investis dans notre système de santé et sur l'hôpital [...] le prochain budget que mon gouvernement aura à présenter sera un budget historique pour l'hôpital public", a-t-il ajouté.

Cette somme correspond en fait à l'augmentation du budget de la branche maladie approuvée dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, visant spécifiquement à soutenir les secteurs hospitalier et médical en ville.

"On rattrape des décennies de sous-investissement", a également expliqué le Premier ministre, estimant qu'il faudra "plusieurs années pour que cela se ressente jusqu'à l'aide-soignant, au médecin qui est ici, à l'hôpital".