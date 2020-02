Santé : France Biotech et le Leem unissent leurs efforts pour favoriser la recherche en France

Santé : France Biotech et le Leem unissent leurs efforts pour favoriser la recherche en France









Le LEEM a souhaité se rapprocher de la filière française des biotechnologies en accueillant le Président de France Biotech au sein de son Conseil d'administration en tant que personnalité qualifiée...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Leem, la fédération des Entreprises du Médicament et France Biotech, l'association des entrepreneurs de l'innovation en santé, annoncent aujourd'hui les axes de travail conjoints pour l'année 2020 afin de dynamiser le développement de l'écosystème de recherche et d'innovation en France, de renforcer l'attractivité de la filière et de contribuer à favoriser les conditions d'accès rapide des patients aux innovations.

Cette dernière décennie a vu arriver un nouveau modèle de 'R&D' avec l'entrée en lice des PME/TPE de l'innovation en santé qui sont à l'initiative de multiples innovations thérapeutiques au service du patient ou des professionnels de santé.

Le LEEM a souhaité se rapprocher de la filière française des biotechnologies en accueillant le Président de France Biotech au sein de son Conseil d'administration en tant que personnalité qualifiée...

Thématiques ciblées

Dans cette perspective, le LEEM et France Biotech se sont fixés les thématiques suivantes pour favoriser le développement de l'écosystème Healthtech :

-Soutenir la recherche et l'innovation médicale,

-Accélérer l'accès des innovations aux patients,

-Développer les partenariats entre entreprises du médicament et de la Healthtech,

-Développer les compétences et expertises dans le domaine de l'innovation en santé.

"Nos deux structures vont ainsi pouvoir partager régulièrement nos problématiques respectives et enrichir mutuellement nos visions stratégiques sur l'avenir de la filière... Ainsi, notre souhait d'oeuvrer collectivement va contribuer à accélérer la professionnalisation de notre écosystème pour faire émerger de nouveaux leaders mondiaux et renforcer l'attractivité de la France dans l'innovation en santé, et ce de la recherche jusqu'aux patients" explique Franck Mouthon, Président de France Biotech.

"Plus que jamais, les révolutions thérapeutiques doivent s'appuyer sur l'expertise conjointe de nos entreprises du médicament, des biotechs et de l'ensemble des acteurs de la recherche. La présence de France Biotech au sein du Leem, comme adhérent et aussi parmi les membres du Conseil d'administration, est un atout supplémentaire dans le cadre de la stratégie de renforcement de l'attractivité de notre territoire", souligne Frédéric Collet, Président du Leem.

Association indépendante

France Biotech, fondée en 1997, est une association indépendante qui fédère les entrepreneurs de l'innovation dans la santé et leurs partenaires experts. Animateur de l'écosystème de l'innovation en santé et interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en France et en Europe, France Biotech contribue à relever les défis du secteur HealthTech (le financement des entreprises, la fiscalité de l'innovation, les enjeux réglementaires et d'accès au marché, etc...) et à proposer des solutions concrètes, en termes de compétitivité et d'attractivité, par l'intermédiaire de ses commissions et ses groupes de travail. Ceci afin d'aider les start-ups et les PME de cette filière à devenir des entreprises internationales performantes et capables de concevoir et développer rapidement de nouvelles innovations et les rendre accessibles in fine aux patients. http://www.france-biotech.fr/

A propos du Leem...

Le Leem est l'organisation professionnelle fédérant les entreprises du médicament, il s'inscrit au coeur des grands enjeux de santé. Dans un contexte sans précédent de mutation scientifique et industrielle, il se mobilise, avec ses 260 adhérents et leurs 99.000 collaborateurs, pour promouvoir l'innovation et le progrès au service des patients, et pour renforcer l'excellence française en termes de recherche et de production.

Promoteur de comportements responsables au sein du système de santé, le Leem contribue, par une démarche de qualité, de sécurité et de transparence, à renforcer la confiance dans le médicament...