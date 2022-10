Sandrine Rousseau appelle à 'un mouvement de grève générale'

"Total fait des superprofits depuis des mois, c'est incroyable que tout cet argent parte aux actionnaires", a affirmé la députée EELV.

(Boursier.com) — Vers un mouvement de contestation plus large ? Le bras de fer entre le gouvernement et les grévistes dans le secteur pétrolier en France s'est durci ce mercredi... Alors que la CGT tente d'élargir la contestation, l'exécutif a lancé les premières réquisitions de personnel pour essayer de réapprovisionner les stations-service du pays face à l'aggravation de la pénurie d'essence.

Une décision dénoncée par la députée Europe Ecologie-les Verts (EELV) Sandrine Rousseau qui affirme que le gouvernement "n'a pas raison" de vouloir réquisitionner des grévistes dans les groupes pétroliers... "Le gouvernement devrait faire pression sur la direction de Total plutôt que sur les grévistes", a réagi l'élue sur 'franceinfo', estimant que ces grèves et blocages sont "justifiés". "On dit depuis des années que les mouvements sociaux ne servent à rien, là on s'aperçoit" du contraire, a-t-elle insisté...

Selon la députée EELV, il fallait que "le gouvernement entende à quel point ses politiques libérales de casse de l'assurance-chômage, de casse des retraites, ne sont plus supportables pour les Français et Françaises". Elle explique que "la question derrière, c'est le partage des bénéfices entre capital et travail. Ce qu'on propose face à cette crise de l'inflation, ce sont des primes". "Ça n'est pas à la hauteur !", a-t-elle regretté.

"Il y a vraiment matière à bloquer et à changer les politiques libérales"

"J'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale, parce que la colère dans le pays est telle que je pense qu'il y a vraiment matière à bloquer et à changer les politiques libérales qui sont mises en place par le gouvernement", a souhaité Sandrine Rousseau.

"Total fait des superprofits depuis des mois, c'est incroyable que tout cet argent parte aux actionnaires" de l'entreprise, et non aux salariés, a-t-elle insisté, ajoutant que "si on avait augmenté les salaires, probablement que nous ne serions pas dans cette situation".

Après plus de trois semaines de grève, le gouvernement est passé à l'acte au lendemain de l'annonce par la Première ministre Elisabeth Borne d'une réquisition de personnel pour faire fonctionner les dépôts de carburant d'Esso, filiale d'ExxonMobil. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a fait savoir que cette réquisition débuterait "ce jour" au dépôt de Port-Jérôme, en Seine-Maritime, où la grève a été reconduite par une partie du personnel.

Toutes les organisations appelées à "soutenir massivement les salariés des raffineries"

Dès mardi soir, la CGT a appelé, après les annonces gouvernementales sur les réquisitions, "toutes ses organisations à soutenir massivement les salariés des raffineries, en se rendant sur les piquets de grève ou en manifestant devant les préfectures et sous-préfectures".

Selon les derniers chiffres du ministère de la Transition énergétique, 31,3% des stations-service en France avaient mardi des difficultés d'approvisionnement, contre 29,4% la veille. La crainte d'une pénurie de carburant chez les automobilistes provoque de longues files d'attente devant de nombreuses stations à travers le pays...