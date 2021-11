Samsung va ouvrir une usine de puces au Texas pour 17 milliards de dollars

Le géant sud-coréen annonce la création de 2.000 postes.

(Boursier.com) — Samsung Electronics a annoncé mercredi l'ouverture d'une usine de puces à 17 milliards de dollars (15 milliards d'euros) à Taylor, au Texas, plutôt qu'à Austin, la capitale de l'Etat américain.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire avait aussi envisagé de s'implanter dans l'Arizona ou dans l'Etat de New York, mais a déclaré avoir privilégié le Texas, où il possède déjà une usine de puces, pour ses infrastructures, le soutien du gouvernement local et la proximité de sa deuxième usine.

Le groupe compte au passage créer 2.000 postes et assoir un peu plus sa position de fournisseur essentiel dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. "L'augmentation de la production nationale de puces semi-conducteurs est essentielle pour notre sécurité nationale et économique", a commenté la secrétaire d'État américaine au commerce Gina Raimondo dans un communiqué, se réjouissant de cet accord.

Chaînes d'approvisionnement

Les responsables de la Maison Blanche ont également déclaré qu'ils se félicitaient de cet investissement, déclarant dans un communiqué que cela aiderait à "protéger nos chaînes d'approvisionnement" et à stimuler la fabrication nationale.

Samsung a assuré que le projet permettrait la création de milliers d'autres emplois indirects. La construction de la nouvelle usine doit démarrer au premier semestre 2022, et la production au second semestre 2024.