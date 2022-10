Samsung : le recul de la demande de puces pèse sur la performance

Chute du bénéfice d'exploitation en vue...

(Boursier.com) — Le bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics devrait chuter de 32% au troisième trimestre, soit pire qu'anticipé, alors que la demande pour les appareils électroniques et les semiconducteurs ont chuté du fait du ralentissement économique.

Sur la période juillet-septembre, le bénéfice d'exploitation du principal fabriquant mondial de puces a reculé à 10.800 milliards de wons (7,8 milliards d'euros), contre 15.800 milliards de wons un an plus tôt. Il s'agit de son premier déclin en rythme annuel en près de trois ans et d'un montant inférieur au consensus Refinitiv SmartEstimate qui ressortait à 11.800 milliards de wons.

Samsung, qui présentait ses résultats trimestriels préliminaires, estime que son chiffre d'affaires trimestriel devrait avoir progressé de 3% sur un an, à 76.000 milliards de wons. Les résultats détaillés du groupe au troisième trimestre sont attendus le 27 octobre.