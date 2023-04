Samsung en passe de préférer Bing à Google sur ses appareils ?

Le géant coréen envisage de changer son moteur de recherche par défaut..

(Boursier.com) — L 'action Alphabet pourrait connaître sa séance la plus compliquée en bourse depuis deux mois, à cause de rumeurs en provenance de Corée du Sud. Samsung Electronics envisage de remplacer Google par Bing, qui appartient à Microsoft, comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils, selon le 'New York Times'. Environ 3 milliards de dollars de revenus annuels pourraient être menacés chez Google.

La domination de Bing sur Google en matière de recherche s'est intensifiée ces derniers mois avec l'arrivée de la technologie d'OpenAI, qui fournit le robot conversationnel ChatGPT - Microsoft y a investi plus de 10 milliards de dollars. A Wall Street, l'action Alphabet lâchait plus de 3% lundi en début de séance.

Menace

Samsung a vendu 261 millions de smartphones en 2022, selon les dernières données du cabinet IDC, et tous ces appareils fonctionnent sous Android, le système d'exploitation de Google. Le géant coréen, qui est leader du marché, a conclu des partenariats de longue date avec Microsoft et Google, et ses appareils sont préchargés avec une bibliothèque d'applications et de services proposés par les deux groupes, à l'image de OneDrive ou Google Maps.

Les négociations sont toujours en cours et Samsung pourrait encore décider de garder Google sur ses téléphones, selon le 'NYT'. De son côté, le géant américain de l'internet travaille sur plusieurs projets pour mettre à jour et renouveler ses services de recherche et éviter de perdre du terrain, en incluant notamment des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Le projet, baptisé Magi, mobilise actuellement plus de 160 personnes.

Entre son accord avec Samsung et celui avec Apple (dont le poids est évalué par le Times à 20 milliards de revenus par an), le moteur de recherche de Google domine largement ses concurrents aux Etats-Unis mais aussi dans le reste du monde.