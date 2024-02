Samsung en dit un peu plus sur sa bague connectée

La première bague connectée de la marque a été dévoilée au Mobile World Congress de Barcelone.

(Boursier.com) — "L 'avenir de votre bien-être est au bout de votre doigt", prédit Samsung, alors que le géant coréen a présenté au Mobile World Congress, qui ouvre ses portes ce lundi à Barcelone, sa bague connectée. Après avoir donné des informations au compte-gouttes, le groupe a présenté son nouvel objet intelligent et en a dit un peu plus sur ses fonctionnalités...

Equipé de capteurs, il sera capable de lire la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, de calculer la quantité de mouvements effectués pendant le sommeil et le temps qu'il faut à une personne pour s'endormir une fois au lit. Dans une interview accordée à la chaîné CNBC, Hon Pak, le chef de l'équipe de santé numérique chez Samsung Electronics a expliqué que l'anneau serait en mesure de donner aux utilisateurs un "score de vitalité" à partir des données sur leur forme physique et mentale. Toutes ces informations seront accessibles via l'application Samsung Health.

Pas de calendrier de sortie

La bague devrait être mise en vente cette année, mais Samsung n'a livré ni calendrier de sortie ni prix. D'après Hon Pak, la société envisage d'aller plus loin et d'ajouter une fonctionnalité qui permettrait au Galaxy Ring d'effectuer des paiements sans contact, comme avec les smartphones. Le dirigeant de Samsung a également déclaré que la société travaillait sur une surveillance non invasive de la glycémie ainsi que sur une détection de la pression artérielle via ses appareils portables.

A lire aussi...

Mais sur ce dernier point, "nous avons encore du chemin à parcourir", a-t-il admis. Actuellement, les appareils qui mesurent la glycémie sont équipés d'aiguilles qui percent la peau pour vérifier les niveaux dans le sang. Une approche non invasive constituerait donc une grande avancée.

"En collectant des données grâce à une technologie de capteurs avancée, vous obtiendrez une compréhension plus approfondie et plus globale de votre santé avec des informations améliorées et des données de santé tierces intégrées", explique Samsung. Le groupe n'est pas le premier à lancer une bague connectée, et les modèles sont nombreux, un des plus connus étant l'anneau Oura...