Salon nautique de Paris 2021 : le concours national d'innovation est lancé !

Une grande finale en vue le 11 décembre prochain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Fédération des Industries Nautiques (FIN) et le Nautic de Paris lancent aujourd'hui leur concours national d'innovation, dont la grande finale se tiendra le samedi 11 décembre 2021 sur la Scène Nautic.

Un tremplin pour les lauréats...

Ce concours, dont c'est la 5e édition, a comme objectif de valoriser les entreprises qui innovent pour le nautisme de demain, grâce aux produits et aux services qu'elles développent, que ce soit pour un usage marin ou en eaux intérieures.

Le concours innovation est désormais un événement qui a fait ses preuves. Il permet aux entreprises sélectionnées de gagner en visibilité et en notoriété, grâce à l'importante communication déployée autour de celui-ci, et surtout grâce aux 9 jours d'exposition au Nautic offerts aux finalistes et lauréats. Les finalistes et lauréats ont ainsi l'opportunité de faire connaître leurs produits ou services à la fois auprès de milliers de professionnels du nautisme présents Porte de Versailles, des 200 000 visiteurs et de la presse. Nombreux sont les lauréats pour lesquels ce concours a été un véritable tremplin , se réjouit Fabien Métayer, Délégué Général de la FIN.

Une grande finale le 11 décembre 2021 et... un espace d'exposition au salon nautique à la clé

Alain Pichavant, Commissaire général du Nautic, rappelle les critères de sélection : Les projets soumis d'ici le 5 octobre prochain devront, comme chaque année, participer à la transition écologique de la filière et/ou faciliter l'accès à la pratique nautique .

Au terme d'une première sélection, une quinzaine d'entre eux seront choisis pour être exposés du 4 au 12 décembre au sein de l'espace innovation du salon nautique de Paris et participer à la finale du concours innovation qui se tiendra sur la Scène Nautic samedi 11 décembre 2021 devant un jury composé de personnalités, qui désignera les lauréats.

Ces derniers se verront offrir un espace d'exposition qui leur sera propre au sein du Nautic 2022.

Pour en savoir plus sur les conditions de participation et le règlement, rendez-vous sur www.salonnautiqueparis.com