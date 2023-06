Salon du Bourget : les taxis volants prêts pour les JO de Paris ?

La start-up allemande Volocopter a présenté son VeloCity au Salon du Bourget...

Le pionnier du taxi aérien, Volocopter, est présent cette semaine au salon du Bourget, passage obligé pour l'entreprise allemande qui compte bien obtenir une certification pour transporter des passagers d'ici un an, pour les Jeux Olympiques de Paris. Le groupe allemand développe des "eVTOL" (Electrical Vertical Take-Off and Landing), ces aéronefs électriques légers à décollage et atterrissage verticaux.

Et il estime être sur la bonne voie pour obtenir le feu vert des régulateurs européens pour son avion VoloCity au deuxième trimestre de 2024, juste avant le coup d'envoi des Jeux olympiques le 26 juillet. "Nous avons déjà dit à nos équipes qu'il y aurait beaucoup de nuits d'insomnie", a déclaré le directeur général Dirk Hoke mercredi au Salon du Bourget, cité par l'agence de presse Bloomberg. "On n'a jamais dit que c'était facile."

Un lancement dans les temps pour les JO de Paris donnerait à la startup allemande un sérieux avantage face à ses rivaux, parmi lesquels Joby Aviation et Archer Aviation. Volocopter a la capacité de produire 50 véhicules par an, selon son PDG.

Course contre la montre

Volocopter, qui compte 700 employés, prévoit de faire voler cinq taxis aériens VoloCity pendant la compétition, sur des parcours homologués par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). L'un d'entre eux devrait relier Paris à l'aérodrome de Saint-Cyr près de Versailles, dont le château accueillera quelques compétitions olympiques, et un autre l'aérodrome du Bourget à l'aéroport Charles de Gaulle. Ces itinéraires sont déjà certifiés pour les hélicoptères standard, ce qui a rendu l'approbation plus facile.

Volocopter a conclu un partenariat avec ADP en vue de faire voler les "eVTOL" pendant les Jeux. "Ce sont des engins qui vont exploser dans le monde à partir des années 2028-2030... Nous expérimentons cet engin de transport qui va être déterminant pour les évacuations sanitaires" pour éviter les embouteillages... Mais les eVTOL s'adresseront à "tout le monde", expliquait au mois de mai le patron d'ADP sur franceinfo.

"Nous vendrons en effet quelques milliers de billets à des prix très raisonnables. Dans le modèle économique (...) le prix de la course sera en gros deux fois le prix d'un taxi automobile. Ça pourrait être de l'ordre de 110 euros entre Paris et Roissy", avait annoncé Augustin de Romanet.