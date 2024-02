Salon de l'Agriculture : les Jeunes agriculteurs appellent à des "actions pour sensibiliser"

Mais "il faut respecter le salon" et "il ne doit pas être pris en otage", a affirmé le président des Jeunes agriculteurs (JA), Arnaud Gaillot.

(Boursier.com) — À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. Alors que le président de la République doit inaugurer ce rendez-vous annuel samedi au parc des expositions de la Porte de Versailles, le président des Jeunes agriculteurs (JA), Arnaud Gaillot, affirme qu'Emmanuel Macron est attendu de pied ferme.

Alors que les agriculteurs exigent la concrétisation des promesses faites par le gouvernement, l'accueil "sera chargé de beaucoup d'attente", a-t-il expliqué sur 'TF1' ce mardi, espérant que le chef de l'Etat viendra en "réaffirmant la volonté du gouvernement de trouver une solution et donner un cap".

"On appelle à des actions pour sensibiliser. On ne peut pas faire un Salon de l'Agriculture 'normal', comme si rien n'avait eu lieu ces dernières semaines et tout se passait bien. Il faut montrer que les agriculteurs attendent", a estimé Arnaud Gaillot.

"Il ne doit pas y avoir de dégradation"

"Mais par contre, il faut respecter le salon. Il ne doit pas être pris en otage, il ne doit pas y avoir de dégradation parce que c'est aussi notre vitrine de l'agriculture. On doit permettre aux citoyens de venir voir l'agriculture de notre pays", a défendu le président des JA.

Pour rappel, les agriculteurs ont déjà obtenu 400 millions d'euros d'aides d'urgence, ainsi que des simplifications administratives et des concessions de la part de l'Union européenne concernant les jachères. Cependant, leur satisfaction n'est pas encore pleine, et ils attendent de nouvelles décisions concernant le revenu agricole, l'utilisation des pesticides et les accords de libre-échange.

Après avoir reçu mercredi dernier la Coordination rurale et la Confédération paysanne, Emmanuel Macron doit maintenant s'entretenir avec la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ce mardi à l'Elysée, un rendez-vous habituel avant l'ouverture du Salon de l'agriculture...