Salon de l'Agriculture : le stand de Lactalis ciblé par la Confédération paysanne

Le syndicat agricole dénonce des prix du lait trop bas...

(Boursier.com) — Après avoir été vandalisé samedi, le stand du géant laitier Lactalis a de nouveau été ciblé au Salon de l'Agriculture. Ce mardi, des membres de la Confédération paysanne ont envahi le stand de la multinationale française. Quelques dizaines de manifestants ont fait irruption vers midi, déployant des banderoles sous la surveillance des vigiles, pour dénoncer les prix du lait jugés trop bas.

"Le message est clair. Le revenu paysan ne sera plus négociable !!! Prix obligatoirement au dessus de notre prix de revient !", réclame le syndicat agricole sur son compte X. "50 centimes le litre du lait ! Pour des prix rémunérateurs en agriculture !", ajoute-t-il.

"En fait, il nous manque 6 centimes de litre par rapport au prix proposé par Lactalis. Et encore, au début on avait demandé une négociation autour de 440 euros [les 1000 litres], et eux n'ont proposé que 405", a souligné Sylvie Colas, secrétaire nationale de la Confédération paysanne, au micro de 'BFMTV'.

"Très peu d'incidence sur le prix pour le consommateur à la fin"

"On sait que si on arrive à 500, là on aura une rémunération. Il faut déjà 420 pour couvrir les coûts de production pour un éleveur en moyenne", a-t-elle également précisé, assurant que "cette augmentation du prix de producteur a très peu d'incidence sur le prix pour le consommateur à la fin".

De son côté, le géant mayennais du lait a dénoncé cette action. "Comme à son habitude, la Confédération paysanne a choisi une méthode intrusive pour pénétrer sur le stand de Lactalis et donner de la visibilité à son discours partial. Depuis le début du Salon de l'Agriculture, Lactalis et ses différents interlocuteurs de la filière laitière entretiennent un dialogue continu sur les enjeux propres au secteur et s'inscrivent dans une réflexion intégrant aussi bien les paramètres de rémunération des producteurs que la nécessaire compétitivité du lait français à l'export", a-t-il affirmé dans un communiqué.

Samedi dernier, le géant mondial des produits laitiers a déjà été la cible de la colère des producteurs de lait, alors que des agriculteurs ont déversé du fumier sur son stand au Salon de l'Agriculture. Depuis plusieurs mois, Lactalis est dans le viseur des producteurs qui lui reprochent de ne pas les rémunérer suffisamment. La semaine dernière, le siège de l'entreprise en Mayenne avait également été envahi par des membres de la Confédération paysanne.