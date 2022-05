Salmonelle, E.coli : Foodwatch France porte plainte contre Nestlé et Ferrero

L'ONG de défense des consommateurs dépose deux plaintes contre les deux groupes pour "tromperie aggravée" et "mise en danger d'autrui"...

(Boursier.com) — La pression monte contre Kinder et Buitoni... Après des contaminations à des bactéries liées à la consommation de chocolats Kinder, du groupe Ferrero, et de pizzas surgelées Buitoni, propriété de Nestlé, des plaintes commencent à s'accumuler. L'association Foodwatch a annoncé déposer ce jeudi deux plaintes à Paris contre les deux groupes.

En outre, un avocat parisien va en déposer sept autres, rapporte 'Le Parisien'. Les représentants de l'ONG évoquent un problème "d'impunité" concernant Nestlé et Ferrero. "On ne parle pas de petites entreprises isolées qui auraient fait une erreur de parcours, mais de multinationales qui savent très bien ce qu'elles font", a estimé Ingrid Kragel, directrice de l'information chez Foodwatch.

"A chaque nouveau scandale, on voit que les mêmes erreurs, les mêmes infractions, la même légèreté se répètent. Les industriels agissent en réaction, non en prévention", a-t-elle déploré au quotidien.

"Tromperie aggravée" et "mise en danger d'autrui"

L'ONG de défense des consommateurs a également lancé une pétition, dans laquelle elle confirme lancer "avec des familles de victimes des recours juridiques au pénal contre Nestlé et contre Ferrero".

"Nous les attaquons en justice pour : tromperie aggravée ; mise en danger d'autrui ; mise sur le marché de produits préjudiciables à la santé au sens du règlement (CE) 178/2002 et abstention de mise en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel desdits produits ; infraction aux dispositions du code de la consommation et notamment aux règles d'hygiène ; atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ; exposition ou vente de produit alimentaire servant à l'alimentation falsifié ou corrompu et nuisible ; exportation vers un pays tiers à l'Union Européenne d'une denrée alimentaire préjudiciable à la santé", détaille-t-elle.

"Des compensations dignes en faveur des victimes"

"Ensemble, demandons au système judiciaire la totale transparence, des sanctions exemplaires de Nestlé et Ferrero et des compensations dignes en faveur des victimes", a déclaré Foodwatch.

Pour rappel, Ferrero avait organisé début avril le rappel de certains produits Kinder après la découverte de 21 cas de salmonellose en France. L'Agence européenne de la Santé avait de son côté déclaré enquêter sur des dizaines de cas de salmonelle liés à la consommation de chocolat dans au moins 9 pays, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Irlande, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège.

Un rappel massif de pizzas surgelées de la marque Buitoni avait également été lancé, après plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie Escherichia coli et des décès, possiblement liés à la consommation de ces produits...